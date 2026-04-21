【FRED】光り輝く新作コレクション、ソレイユ ドール サンライズ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

フレッドの「ソレイユ ドール サンライズ」コレクションは、夜明けから正午まで、太陽の光の移ろいを捉えた、太陽のようなジュエラー フレッドの永遠のインスピレーション源です。

メゾンの象徴である100カラットを超える伝説的なイエローダイヤモンド「ソレイユ ドール」のオーラを纏い、7つの新作は純粋な女性らしさを輝きで表現しています。

このコレクションは、フレッド独自の美学と光への深い愛情を反映し、朝日の美しさをモダンなラインで称賛します。放射状にカットされたホワイトダイヤモンドで飾られ、「ソレイユ ドール」の原形を思わせる輝きを放ちます。

温かい朝日にインスパイアされたこの作品は、様々なボリュームと角度の光線が広がり、中央の0.5カラットの放射状カットダイヤモンドから光が溢れ出しています。ホワイトゴールドとイエローゴールドの組み合わせ、グラフィカルなライン、パヴェ、そしてチェーンのダイヤモンドが光とコントラストの遊びを強化しています。

太陽が毎日昇るように、「ソレイユ ドール サンライズ」コレクションの新作は、時代を超えた美しさで肌を飾り、そのモダンなエレガンスは、太陽のようなジュエラー フレッドの、まさに生きる喜びとエネルギーを象徴しています。

ネックレス

Yellow Gold:\2,717,000~

イヤリング

Yellow Gold:\3,476,000~

リング

WG:\3,267,000~ / YG:\3,058,000~

詳細を見る :https://www.fred.com/jp/ja_JP/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/%E3%82%BD%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A6-%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA/