「日本ペイントマレッツ」2026-2027シーズン登録選手のお知らせ

日本ペイントホールディングス株式会社

日本ペイントグループの女子卓球チーム「日本ペイントマレッツ」はＴリーグ9年目となる2026-2027シーズンに向けて、4月19日時点で、Ｔリーグ選手登録の更新登録を行った選手及び監督・コーチをお知らせいたします。

いつも「日本ペイントマレッツ」に応援を頂きありがとうございます。選手・スタッフ一同皆様の応援に応えられるように今季も尽力いたします。引き続き「日本ペイントマレッツ」への暖かいご声援をよろしくお願いいたします。

更新登録選手 （各選手の概要及びコメントはページ下部を参照ください）

佐藤 瞳 選手芝田 沙季 選手大藤 沙月 選手横井 咲桜 選手青木 咲智選手高森 愛央 選手村松 心菜 選手新谷 真奈 選手

監督・コーチ

大嶋 由美 監督大嶋 雅盛コーチ坂本 竜介コーチ福本 卓朗コーチ村田 充史コーチ

以下、選手概要及び選手からのコメント

佐藤 瞳 選手

背番号：99 （キャプテン）

戦型：右シェークカット型

生年月日(出身地)：1997年12月23日(北海道)

世界ランキング（3/31時点）：22位

【直近の主な戦績】

2026年全日本卓球選手権大会 女子シングルス ベスト8

WTTスターコンテンダーチェンナイ2026 女子シングルス ベスト8

佐藤 瞳 選手からのコメント

今シーズンも「日本ペイントマレッツ」の一員としてプレーできることを嬉しく思います。悔しいシーズンが続いていますが悲願のプレーオフ優勝目指して頑張ります。また、Ｔリーグを通して自分自身をより成長させていきたいと思います。そして一人でも多くの方に生でプレーを観てもらいたいです。来てくださった方に来て良かったと思ってもらえる試合をすることを約束します！今シーズンもよろしくお願いいたします。

芝田 沙季 選手

背番号：17

戦型：右シェークドライブ型

生年月日(出身地)：1997年8月25日(千葉県)

世界ランキング（3/31時点）：44位



【直近の主な戦績】

2026年全日本卓球選手権大会 女子シングルス ベスト8

WTTスターコンテンダードーハ2026 女子シングルス ベスト8

芝田 沙季 選手からのコメント

いつも応援ありがとうございます。今シーズンも「日本ペイントマレッツ」でＴリーグに参戦させていただくことになりました。昨年はレギュラーシーズン、プレーオフ共に目標に届かず悔しい結果となりました。今シーズンこそ頂点を取れるように役割をしっかり果たしたいと思います。応援してくださる皆さんと新しい景色が見られるよう頑張ります！今シーズンも「日本ペイントマレッツ」の応援よろしくお願いします。

大藤 沙月 選手

背番号：32

戦型：右シェークドライブ型

生年月日(出身地)：2004年5月16日(福井県)

世界ランキング（3/31時点）：11位

【直近の主な戦績】

2026年全日本卓球選手権大会 女子シングルス ベスト8

WTTスターコンテンダーチェンナイ2026 女子シングルス 優勝

大藤 沙月 選手からのコメント

今シーズンも「日本ペイントマレッツ」からＴリーグに参戦させていただくことになりました。常に自分自身の成長を追い求めて、どこに出場しても勝てる選手になれるように頑張ります！今年も応援のほどよろしくお願いいたします。

横井 咲桜 選手

背番号：11

戦型：右シェークドライブ型

生年月日(出身地)：2004年4月23日(岐阜県)

世界ランキング（3/31時点）：27位

【直近の主な戦績】

2026年全日本卓球選手権大会 女子シングルス 3位

WTTスターコンテンダーチェンナイ2026 女子シングルス 3位

横井 咲桜 選手からのコメント

今シーズンも「日本ペイントマレッツ」から参戦をさせていただくことになり、とても嬉しく思います。昨シーズンはセミファイナルで負けてしまい、とても悔しい思いをしたので、今シーズンでは最高な景色を皆で見られるように頑張ります。引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします！

青木 咲智 選手

背番号：10

戦型：右シェークドライブ型

生年月日(出身地)：2007年4月10日(福岡県)

世界ランキング（3/31時点）：147位

【直近の主な戦績】

WTTユース スターコンテンダースコピエ2025 U19 女子シングルス 3位

WTTスターコンテンダーチェンナイ2026 女子ダブルス 優勝

青木 咲智 選手からのコメント

今シーズンも「日本ペイントマレッツ」からＴリーグに参戦する事になりました。ファンの皆さまや、心強い先輩・後輩と再び共に戦えることを大変嬉しく思います。

高校生から社会人となった今、チームを支えられるよう、また、プレーオフ優勝を目指して全力で頑張ります。今シーズンも「日本ペイントマレッツ」一丸となって挑みますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします！

高森 愛央 選手

背番号：51

戦型：右シェークドライブ型

生年月日(出身地)：2008年5月15日(岡山県)

四天王寺高等学校在籍

【直近の主な戦績】

2026年全日本卓球選手権大会 ジュニアの部 女子シングルス 3位

シンガポールユーススマッシュ2026 U19 女子シングルス 優勝

高森 愛央 選手からのコメント

今シーズンも「日本ペイントマレッツ」の一員としてTリーグに参戦できることをとても嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう、一試合一試合全力で戦います。昨シーズンの悔しさを力に変えて、優勝を目指して頑張ります！今シーズンもたくさんの応援をよろしくお願いします。

村松 心菜 選手

背番号：1

戦型：右シェークドライブ型

生年月日(出身地)：2012年4月4日(東京都)

四天王寺中学校在籍

【直近の主な戦績】

WTTユースコンテンダーサンフランシスコ2026 女子シングルス 優勝

WTTシンガポールユーススマッシュ2026 U19 女子シングルス ベスト8

村松 心菜 選手からのコメント

今シーズンも「日本ペイントマレッツ」に参戦させていただくことになりました。いつもたくさんの応援ありがとうございます。昨シーズンは3試合出場させていただき、とてもいい経験になりました。今シーズンでは試合に出場する機会があれば、もっと強くなった自分を見せられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！

新谷 真奈 選手

背番号：7

戦型：左シェークドライブ型

生年月日(出身地)：2012年9月23日(福井県)

四天王寺中学校在籍

【直近の主な戦績】

WTT ユース コンテンダーカンヌン2025 U13 女子シングルス 準優勝

JOCジュニアオリンピックカップ 2025年全日本卓球選手権大会（カデットの部）13歳以下 女子シングルス 3位

新谷 真奈 選手からのコメント

今シーズンも「日本ペイントマレッツ」からＴリーグに参戦させていただくことになりました。いつもたくさんの応援ありがとうございます！今シーズンでは、試合に出場した際には、勝ってチームの勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！