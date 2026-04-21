危険なうまさ。にんにく×マヨの“背徳ドレッシング”『肉ドレ過激にん肉マヨ味七代目こばやし』新発売！！

株式会社コバヤシ

食肉卸業の株式会社コバヤシ(所在地:大阪府吹田市江の木町14、代表取締役社長:小林裕一郎、以下、肉のコバヤシ)と、近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科教授 布施匡章ゼミとの産学連携プロジェクトとして、肉にも野菜にも合う新感覚ドレッシング「肉ドレ」を共同開発しました。

肉ドレ過激にん肉マヨ味七代目こばやし■「お肉も野菜もこれ１本」を目指して開発

近年、ガーリックのパンチを効かせた濃厚な味わいは若い世代を中心に人気が高まっています。

そこで当社では、お肉も野菜もワンプレートで楽しめる調味料として、にんにく×マヨネーズの新しいドレッシングの開発に取り組みました。

開発にあたっては、若い世代の感性やアイデアを取り入れるため、近畿大学の学生と共同で商品開発を実施。

試作と改良を重ねながら、マヨネーズのまろやかさをベースに、食欲そそるにんにくの旨みと香りが特徴のドレッシングが完成いたしました。

■近畿大学生のアンケートから生まれた背徳過ぎるアレンジ

若い世代の生の声を聞くために、近畿大学内にある「味店 焼マン 近畿大学Eキャンパス店」にて試食アンケートを実施しました。

「味店 焼マン 近畿大学Eキャンパス店」にて試食アンケートの様子

焼肉やステーキなどの肉料理、サラダや温野菜はもちろん、フライドポテトやハンバーガー、さらには白米などにかけてもうまい！！との声が集まりました。

～背徳アレンジ～

・フライドチキン

・コンビーフ

・焼きそば

・カップラーメン など

このほかにも、さまざまな料理との相性が期待でき、アイデア次第で幅広いアレンジが可能です。

ぜひ自由な発想で“背徳アレンジ”を見つけてお楽しみください。

■商品概要

発売日：令和7年（2025年）11月1日より発売中

商品名：肉ドレ過激にん肉マヨ味七代目こばやし

販売場所：弊社店舗およびECサイト 他

（大阪府吹田市江の木町14番地、大阪メトロ「江坂駅」から徒歩約7分）

ECサイト：https://shop.nikunokobayashi.com/

お問合せ先：info@nikunokobayashi.co.jp

TEL：06-6385-7065

株式会社コバヤシについて

株式会社コバヤシは、明治五年に青果・乾物商『和泉兵（いずひょう）』として創業し、その後、大正5年に大久保利通公のご子息の仲介により、牛肉の荷受け会社を開業。その後、食肉の卸業をメインに発展し、取引先は有名ホテルやミシュラン星付きレストラン、学校給食など幅広く取引している。安心安全かつ最高の状態でお届けする事は大前提とし、お客様に更なる「美味しい」を提供するべく取り組んでおります。

（会社概要）

■名称：株式会社コバヤシ

■所在地：〒564-0053 大阪府吹田市江の木町14番地

■代表者：小林裕一郎

■設立：昭和23年5月24日（ 創業明治5年 ）

■資本金：4000万円

（関連リンク）

■肉のコバヤシホームページ ：https://www.nikunokobayashi.co.jp/

■肉のコバヤシ公式Instagram ：https://www.instagram.com/niku_no_kobayashi/