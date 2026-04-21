特別なひとときをお過ごし下さい　四国水族館で夜の水族館『Nightscapeこがねいろ2026 G.W.』 を開催

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）は、2026年5月2日（土）から5月5日（火・祝）の4日間、通常18時までの営業時間を21時まで延長し、夜の水族館『Nightscapeこがねいろ2026 G.W.』を開催します。

21時まで延長営業します

夜の水族館では、館内の水槽照明が深い青色に変化し、幻想的な雰囲気を演出します。夕暮れ時に開催するサンセットプログラムでは、黄金色に染まる空を背景にイルカのシルエットが浮かび上がる、まるで絵画のような景色をご覧いただけます。

落ち着いた雰囲気の夜の水族館で、ご家族、ご友人、大切な方と特別なひとときをお過ごしください。

Nightscapeこがねいろ2026 G.W.

期間：2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）

営業時間：9：00～21：00（最終入館20：30）

料金：通常料金と同じ

夜間照明演出

18時以降には、館内水槽一部の照明が深いブルーへと変化し、まるで海の中を散歩しているような雰囲気を演出します。また、屋外アートスポット「UMI to SORA」もライトアップします。

館内照明演出イメージ館内照明演出イメージUMItoSORAライトアップイメージイルカサンセットプログラム

夜の水族館ならではのプログラムです。日々の空の様子によって、ひとつとして同じ景色にならないことが最大の魅力です。沈みゆく夕日と共に躍動するイルカたちをお見逃しなく。

▪開催時間：18：30～（約15分間）

▪場所：イルカ棟2階 海豚プール・サンセットデッキ

イルカサンセットプログラムイメージ2026/5/2～5/5のプログラムスケジュール新商品情報

■かわうそショップおった

本館棟2階 カワウソショップおった にて「すみっコぐらしすいぞくかん」のグッズを販売します。

▪販売開始日時：2026年4月18日（土）9：00より

▪販売場所：本館棟2階「カワウソショップおった」

▪取扱商品：「すみっコぐらしすいぞくかん2026」グッズ全商品

▪購入条件：全体購入制限フリー。以下の数アイテムのみ「お一人様購入制限3点」

「お一人様購入制限3点」商品：ミニポーチ、ミニトートバッグ、シール合計、スーパーもーちもちぬいぐるみ、ふんわりぬいぐるみ に限る

■真珠取り出し体験

本館棟1階真珠取り出し体験ブースでは、カワウソのオリジナルバックチャームを新発売します。カワウソが真珠を抱えている姿がとても可愛らしく、バック、ポーチなど、どこでも簡単に付け替え可能です。

▪販売開始日：2026年5月2日（土）

▪販売場所：本館棟1階 真珠取り出し体験ブース

▪取扱商品：オリジナルカワウソチャーム（数量限定200個）

▪価格：3,000円（税込）※加工費込み

四国水族館 営業概要

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

夜間延長営業時間：5/2（土）～5/5（火・祝）9：00～21：00※最終入館は20：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/