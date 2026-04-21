LifeFit枚方店大型リニューアルオープン決定!!️
株式会社Mamba Like
上記キャンペーンはLifeFit楠葉店、枚方長尾店でも利用可能です
- 4月27日（日）17:00～19:00
- 4月28日（月）10:00～19:00～
30日（水）10:00～19:00
登録はこちらから :
https://lifefit.tech/store/hirakata
【リニューアルオープンのお知らせ】
LifeFit枚方店が設備を一新し、より快適なトレーニング環境へ
24時間フィットネスジム「LifeFit枚方店」は
このたび館内設備の全面リニューアルを実施し
2026年4月27日（日）17時～リニューアルオープンいたします！
本リニューアルでは、トレーニングマシンおよびマットをすべて新しいものへ総入れ替えし
より安全で快適なトレーニング環境を実現しました。
また、館内の壁面修復工事も行い清潔感と居心地の良さを高めています。
上記キャンペーンはLifeFit楠葉店、枚方長尾店でも利用可能です
■リニューアル工事期間
2026年4月25日（金）0:00 ～
4月27日（日）17:00
■リニューアルオープンイベント
リニューアルを記念し、以下の日程で無料見学会および体験会を実施いたします。
- 4月27日（日）17:00～19:00
- 4月28日（月）10:00～19:00～
30日（水）10:00～19:00
期間中はどなたでも施設をご利用いただけます！初めての方にも安心してご参加いただける
体験機会をご用意しております。
■リニューアル記念クーポン
さらに、リニューアルを記念してお得な入会キャンペーン実施！！
LifeFit枚方店だけでなく姉妹店の
楠葉店 枚方長尾店
でも利用可能!!️
・初月会費 2,980円 → 0円
・クーポンコード：PW7P2
登録はこちらから :
https://lifefit.tech/store/hirakata
※ご利用には90日間の継続が条件となります
新しく生まれ変わったLifeFit枚方店で
これまで以上に快適で効果的なトレーニング体験をぜひご体感ください!!️
皆様のご来館を心よりお待ちしております。