LifeFit枚方店大型リニューアルオープン決定!!️

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株式会社Mamba Like

【リニューアルオープンのお知らせ】



LifeFit枚方店が設備を一新し、より快適なトレーニング環境へ


24時間フィットネスジム「LifeFit枚方店」は


このたび館内設備の全面リニューアルを実施し


2026年4月27日（日）17時～リニューアルオープンいたします！


本リニューアルでは、トレーニングマシンおよびマットをすべて新しいものへ総入れ替えし


より安全で快適なトレーニング環境を実現しました。


また、館内の壁面修復工事も行い清潔感と居心地の良さを高めています。





上記キャンペーンはLifeFit楠葉店、枚方長尾店でも利用可能です


■リニューアル工事期間


2026年4月25日（金）0:00 ～


　　　　　　　　　　　4月27日（日）17:00



■リニューアルオープンイベント


リニューアルを記念し、以下の日程で無料見学会および体験会を実施いたします。



- 4月27日（日）17:00～19:00
- 4月28日（月）10:00～19:00～
　　　　　　　30日（水）10:00～19:00


期間中はどなたでも施設をご利用いただけます！初めての方にも安心してご参加いただける


体験機会をご用意しております。



■リニューアル記念クーポン


さらに、リニューアルを記念してお得な入会キャンペーン実施！！


LifeFit枚方店だけでなく姉妹店の


楠葉店　　枚方長尾店


でも利用可能!!️



・初月会費 2,980円 → 0円


・クーポンコード：PW7P2 　　　　　


登録はこちらから :
https://lifefit.tech/store/hirakata

　　　


　※ご利用には90日間の継続が条件となります



新しく生まれ変わったLifeFit枚方店で


これまで以上に快適で効果的なトレーニング体験をぜひご体感ください!!️


皆様のご来館を心よりお待ちしております。