LifeFit枚方店大型リニューアルオープン決定!!️

株式会社Mamba Like

【リニューアルオープンのお知らせ】

LifeFit枚方店が設備を一新し、より快適なトレーニング環境へ

24時間フィットネスジム「LifeFit枚方店」は

このたび館内設備の全面リニューアルを実施し

2026年4月27日（日）17時～リニューアルオープンいたします！

本リニューアルでは、トレーニングマシンおよびマットをすべて新しいものへ総入れ替えし

より安全で快適なトレーニング環境を実現しました。

また、館内の壁面修復工事も行い清潔感と居心地の良さを高めています。

上記キャンペーンはLifeFit楠葉店、枚方長尾店でも利用可能です

■リニューアル工事期間

2026年4月25日（金）0:00 ～

4月27日（日）17:00

■リニューアルオープンイベント

リニューアルを記念し、以下の日程で無料見学会および体験会を実施いたします。

- 4月27日（日）17:00～19:00- 4月28日（月）10:00～19:00～30日（水）10:00～19:00

期間中はどなたでも施設をご利用いただけます！初めての方にも安心してご参加いただける

体験機会をご用意しております。

■リニューアル記念クーポン

さらに、リニューアルを記念してお得な入会キャンペーン実施！！

LifeFit枚方店だけでなく姉妹店の

楠葉店 枚方長尾店

でも利用可能!!️

・初月会費 2,980円 → 0円

・クーポンコード：PW7P2

登録はこちらから :https://lifefit.tech/store/hirakata

※ご利用には90日間の継続が条件となります

新しく生まれ変わったLifeFit枚方店で

これまで以上に快適で効果的なトレーニング体験をぜひご体感ください!!️

皆様のご来館を心よりお待ちしております。