長～～い夏に対応！冷やして食べる「ひんやりつるもち麻婆春雨」新発売

株式会社永谷園

株式会社 永谷園（社長：掛谷 浩志、東京都港区）は、年々延びる夏の期間に対応した新商品「ひんやりつるもち麻婆春雨 中華サラダ味」「同 濃厚肉みそ味」（希望小売価格・税抜380円）を2026年5月25日（月）より全国で発売いたします。従来の温かい麻婆春雨（1981年発売）とは異なり、冷やして食べる副菜として開発しました。つるもち食感の平めん春雨を使用し、サラダ感覚で毎日の食卓に気軽に加えられる一品です

●開発背景

近年、日本の気候変動により「夏」と感じる期間が大幅に延伸しています。10年前は7月・8月の真夏に限定されていましたが、現在は6月・7月・8月・9月にまで拡大。特に6月と9月では、夏だと感じる割合が70%を超える消費者が増加しており、季節感の変化が顕著です。こうした中、長引く夏の疲弊感に対応した「さっぱり・重くない食事」への需要が高まっています。当社は、この消費者ニーズに応える新商品を開発いたしました。

●商品特長

夏場は冷たくつるんとした食感のものが食べたくなるもの。1981年からご愛顧いただいている「麻婆春雨」の味わいを活かし、夏向け新商品として仕立てました。サラダ感覚でさっぱり食べられる冷たい春雨メニューのご提案です。

・中華サラダ味

お酢やごま油がきいた甘酸っぱい味わいです。

赤ピーマン、豚肉、きくらげ、たけのこ、にんじんの具入りです。

・濃厚肉みそ味

平めん春雨によく絡む、甘辛い肉みそ味です。

豚肉、きくらげ、たけのこの具入りです。

●ポイント１

もちっと食感で食べ応えも！つるもち食感の平めん春雨

●ポイント２

簡単調理！茹でた春雨と「麻婆ソース」を和えるだけ！

●ポイント３

材料要らずでできる！具入りがうれしい「麻婆ソース」

●商品概要