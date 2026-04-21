和歌山・観音山フルーツガーデン、完全貸切制ドッグラン「スカイサイト」をオープン。

有限会社柑香園

報道関係者各位

和歌山県紀の川市でフルーツ狩り・直売・カフェを運営する観音山フルーツガーデン（所在地：和歌山県紀の川市粉河3186-126）は、完全貸切制のドッグラン「スカイサイト」をオープンいたしました。愛犬家のご家族に、紀の川を見下ろす絶景と、併設のフルーツパーラーで味わう旬のフルーツパフェを組み合わせた、ここでしか過ごせない特別な時間をお届けします。紀の川を見下ろす絶景ドッグラン『スカイサイト』



■ オープンの背景

観音山フルーツガーデンでは、以前からワンちゃんを連れてフルーツパーラーにお越しくださるお客様が数多くいらっしゃいました。テラス席で愛犬と一緒にパフェを楽しむご家族の姿を拝見するなかで、「この和歌山の大自然を、ワンちゃんともっと存分に楽しんでいただける場所をつくりたい」という想いが生まれました。

近年、犬を家族の一員として旅行やお出かけに同伴する「ペットツーリズム」のニーズも高まり、「他の犬が苦手」「小型犬・シニア犬でも安心して遊べる場所が少ない」という声も飼い主さまから多く寄せられています。そこで観音山フルーツガーデンでは、果樹園の丘の上という恵まれたロケーションを活かし、「ご家族とワンちゃんだけで過ごせる完全貸切の絶景空間」として、ドッグラン「スカイサイト」をオープンする運びとなりました。

■ サービスの３つの特長

1. 1時間1組の完全貸切制

他のワンちゃん・飼い主さんと鉢合わせることなく、ご家族・ご友人だけで自由にお過ごしいただけます。他犬との相性が気になる子、人見知り・犬見知りのワンちゃんも安心してのびのび走れます。

ご家族だけの貸切時間。気兼ねなく愛犬との時間を楽しめます

2. 紀の川を見下ろす「スカイサイト」の絶景

観音山フルーツガーデンから徒歩約5分、丘の上に位置する専用エリアです。山々と紀の川を一望できるロケーションで、ブランコ席やテント下の休憩スペースも完備。飼い主さまものんびりとくつろげます。

ブランコ席から望む紀の川の山並み愛犬と一緒に絶景を独り占め

3. フルーツパーラーとのセット利用

ドッグランのあとは、園内の観音山フルーツパーラーで季節のフルーツパフェを。桃・いちじく・みかん・いちごなど、産地ならではの旬のフルーツを使ったパフェが人気です。

テラス席ではワンちゃんもご一緒にお過ごしいただけるので、愛犬と並んで味わうフルーツパフェのひとときをお楽しみください。



なお、フルーツパーラーはご予約を承っておりません。当日の先着順でのご案内となりますので、あらかじめご了承ください。

和歌山の旬を詰め込んだ観音山フルーツパフェ

■ 施設の様子

ドッグラン全景テント下休憩スペース元気に走る愛犬

■ 施設概要

施設名：観音山フルーツガーデン ドッグラン「スカイサイト」

オープン日：2026年4月21日

所在地：〒649-6531 和歌山県紀の川市粉河3186-126

営業時間：9:00～16:25（最終受付 15:15）

利用形態：1時間1組の完全貸切制

対象：小型犬・中型犬

駐車場：観音山フルーツパーラー駐車場（約60台）をご利用の上、徒歩にてスカイサイトへ

■ ご利用料金（税込・1時間につき）

1頭：500円

2頭：900円

3頭：1,300円

4頭：1,700円

5頭：2,000円（1頭分無料）

6頭：2,400円

：※2頭目以降は1頭につき100円ずつ値引き

※お支払いは一階直売所にて前払い

■ ご利用条件・注意事項

・狂犬病および混合ワクチンの接種済みのワンちゃんに限ります

・柵外では必ずリードを着用してください

・食べ物の持ち込みはご遠慮ください（飲料は可）

・排泄物はお持ち帰りをお願いします ・ご入場前に同意書へのご署名をお願いします

・攻撃性や過度な吠え癖があるワンちゃん、発情期中のワンちゃんはご利用をお断りする場合があります

■ 観音山フルーツガーデンからの道のり

１.一階直売所で受付・お支払い → ２.園内の坂道を徒歩約5分 → ３.白いフェンスが見えたらスカイサイト到着

■ ご予約方法

事前予約：ネットから前日17時まで受付 当日予約：お電話または現地にて対応

詳細・ご予約はこちら：https://www.kannonyama.com/view/page/dogrun

■ 会社概要

会社名：観音山フルーツガーデン

所在地：和歌山県紀の川市粉河3186-126

事業内容：果樹園運営、フルーツ直売、フルーツパーラー、ドッグラン

関連サイト：

・観音山フルーツガーデン https://kannonyama.com

・観音山フルーツパーラー https://parlour.kannonyama.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

観音山フルーツガーデン

〒649-6531 和歌山県紀の川市粉河3186-126

電話 0120-593-262 終日 8:15～17:00

メール info@kannonyama.net