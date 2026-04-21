川崎市初出店！名物・梅蘭焼きそばが食べられる！中華料理店「梅蘭」がマルイファミリー溝口にオープン！

株式会社丸井グループ

マルイファミリー溝口（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）10Fレストラン街に、中華料理店「梅蘭」がオープンいたします。川崎市では初のオープンとなります。

■「梅蘭」とは

横浜中華街発祥の中華料理店「梅蘭」は、名物「梅蘭焼きそば」で知られる人気店です。外は香ばしく焼き上げた麺の中に、とろりとした餡を閉じ込めた独自の焼きそばが特徴。点心や一品料理も豊富に取り揃え、気軽に本格中華を楽しめるお店として、多くのお客さまに親しまれています。

■メニュー例

梅蘭焼きそば（普通盛り）999円（税込）

カリッと香ばしく焼き上げた中華麺の中に、とろりとした醤油味の餡を閉じ込めたオリジナル焼きそば。炒めた豚肉、にら、もやし、玉葱などさまざまな具材が包まれている、梅蘭の看板メニューです。

梅セット（1人前）1,880円（税込）

梅蘭焼きそば（小）・蒸し点心盛り合わせ・ふかひれスープ・マンゴープリンの全4品が食べられるお得なセット。

飲茶コース（お一人さま）2,500円（税込）

名物の梅蘭焼きそばをはじめ、海老のチリソース炒め、シュウマイ、ショウロンポウなどを含む全10品。本場中国で腕を磨いたシェフたち自慢の料理を、リーズナブルな金額で味わい尽くせます。※ご注文は2名さまから承っております

海老チリソース炒め（1皿）1,680円（税込）

プリプリの海老にコクのある甘辛チリソースが絡む、梅蘭定番の人気メニュー。自家製豆板醤の程よい辛さと、チリソースならではのトマトの甘味が絶妙なバランスです。海老の食感をいっさい損なわずに仕上げた本格中華料理ならではの一品は、ほどよい辛さで食べやすく、ご飯にもお酒にもよく合う一品です。

焼売（1皿4個）700円（税込）

肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたジューシーな焼売。熟練の点心師が、伝統製法にもとづいて一つひとつ作り上げた焼売は、肉汁の旨味をしっかり味わえる上、ボリュームも食べ応えあり。ふっくらと蒸し上げた皮と、あふれる肉汁のコクが楽しめる、梅蘭定番の人気点心です。

■オープニングキャンペーン

2026年4月23日（木）～4月26日（日）まで、オープン記念としてウーロン茶・コーラ・ブドウジュースを1杯50円（税込）でご提供いたします！

※通常価格各330円（税込）

※お食事をご注文いただいたお客さまに限ります

■ショップ概要

ショップ名：梅蘭 マルイファミリー溝口店

展開場所：マルイファミリー溝口 10F

営業時間：11:00～22:00（LO 21:30）

オープン日：2026年4月23日（木）

▼梅蘭

https://bairan-tougen.jp/

▼マルイファミリー溝口

https://www.0101.co.jp/078/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/