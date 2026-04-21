30代の1ヶ月あたりのアプリ利用個数は51個

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積するデータをもとに、30代（30～39歳）のスマートフォン利用実態をまとめた「年代別アプリ利用動向レポート2026 30代編」を公開しました。

本レポートでは、30代の月間アプリ利用個数、カテゴリ別の利用傾向、1日の利用時間帯、30代ユーザーの割合が高いアプリ、直近1年以内にリリースされたアプリの利用状況などを多角的に分析しています。

スマートフォンの普及とともに、動画・SNS・EC・決済など多様なサービスの拡大を経験してきた世代として、30代のアプリ利用の特徴や傾向を明らかにしました。

▼「年代別アプリ利用動向レポート2026 30代編」をダウンロード

https://ja.appa.pe/reports/30s-appusagereport-2026

調査概要

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」による分析。国内約40万台のAndroid端末から収集したデータをもとに実施。

対象ユーザー：

誕生年1987年～1996年のユーザーを「30代」と定義。

調査期間：

2026年2月

「年代別アプリ利用動向レポート2026 30代編」の一部をご紹介

１.30代の1ユーザーあたり月間アプリ利用個数は51個

30代の1ユーザーあたり月間アプリ利用個数は51個となり、全年代平均（48.2個）を上回る結果となりました。

カテゴリ別に見ると、「ツール」「通信」「ファイナンス」「ゲーム」「仕事効率化」「フード＆ドリンク」「エンタメ」「動画プレーヤー＆エディタ」など幅広いカテゴリで、30代の利用個数が全年代平均を上回っています。

２.利用ピークは昼と夜、全年代と同水準の利用推移

1日の時間帯別スマートフォン利用率を見ると、30代は多くの時間帯で全年代と同程度、またはやや高い水準で推移しています。

深夜帯の3時～4時にかけて利用率は約20％まで低下した後に上昇し、12時には約70％に達します。夕方から夜にかけても利用率は高水準を維持し、21時以降は緩やかに低下する傾向が見られます。

３.直近1年以内にリリースされたアプリの利用個数は1.1個

直近1年以内にリリースされたアプリについて、「1つも利用していない」割合は30代で45.8％と最も高い結果となりました。

平均利用個数は全年代・30代ともに1.1個であり、30代における新規アプリへの接触傾向は、全年代と大きな差がないことが分かります。

▼レポートのダウンロードはこちら

https://ja.appa.pe/reports/30s-appusagereport-2026

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App Apeについて

フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。

テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。

アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。

アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。

App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

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本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp