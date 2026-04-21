PR TIMES、社外取締役に元エン・ジャパン社長の鈴木孝二氏が就任内定

株式会社PR TIMES

株式会社PR TIMES（東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム・名証プレミア：3922）は、本日2026年4月21日(火) 開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任と重任の役員については、2026年5月27日（予定）に開催する第21回定時株主総会で正式に決定する予定です。

これにより、第21回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が60%（5名中3名）を占め、支配株主を有するプライム市場上場会社に要請される人数構成（独立社外取締役が過半数）を満たすこととなります。また同時に、取締役・監査役の女性比率は25%（8名中2名）となります。当社は引き続き取締役の多様性、独立性を重視し実効性向上に努めて、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。

当社は、前期に中期経営目標「Milestone 2025」の最終年度を迎え、売上高において19期連続となる増収を堅持し、営業利益において目標として掲げていた35億円を上回る36億円を達成いたしました。当社が掲げるミッションや夢の実現から逆算して設定した、当初は達成の見通しが必ずしも立っていたわけではない野心的な「通過点」を超えて、2026年4月13日には次なる道標として、2031年２月期を最終年度とする中期経営目標「Milestone 2030」を公表いたしました。新たな中期経営目標においても、従前の「実現したい未来や社会像」から逆算する経営姿勢を継承し、人材とAIへの投資により基盤を整えながら、「PR TIMES」の進化と成長継続、グローバル化、関連サービスの拡大、SaaSサービスの成長加速など、事業成長を図ります。

１．取締役の異動（2026年5月27日付予定）

（１）新任取締役候補

鈴木 孝二(すずき たかつぐ)（独立社外取締役予定）

鈴木氏は、エン・ジャパン（現エン）の急成長を最前線で牽引した経験、創業者がいる中で上場企業の代表取締役を17年に亘り務めた経営経験、人材業界が直面したリーマンショック等の危機を乗り越えた経験等の生きた知見をもとに、経営と人事に関して的確な助言と監督を期待できると考えております。なお当社は、鈴木孝二氏を、東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

（略歴等）

氏名 鈴木 孝二

生年月日 1971年1月3日

略歴

1995年4月 (株)日本ブレーンセンター入社

2000年1月 エン・ジャパン(株)（現エン(株)）取締役就任

2008年6月 エン・ジャパン(株)（現エン(株)）代表取締役社長就任

2010年9月 ウォールストリートアソシエイツ(株)（現エンワールド・ジャパン(株)）取締役就任

2013年4月 Navigos Group Vietnam Joint Stock Company取締役就任

2015年4月 エン・ジャパン(株)（現エン(株)）代表取締役社長執行役員就任

2017年3月 エンワールド・ジャパン(株)代表取締役会長就任

2020年4月 Navigos Group Vietnam Joint Stock Company取締役会長就任

2023年10月 Future Focus Infotech Pvt. Ltd.取締役就任

2024年4月 エンＳＸ(株)取締役就任

2025年4月 エン・ジャパン(株)（現エン(株)）取締役就任

2025年6月 B・BLUE partners(株)代表取締役社長就任（現任）

2025年7月 ビヨンドアーチパートナーズ(株)シニア・アドバイザー就任（現任）

2025年10月 (株)Dirbato社外取締役就任（現任）

2025年12月 (株)ユアルート社外取締役就任（現任）

（２）退任予定取締役

杉本 哲哉（独立社外取締役）

福谷 尚久（独立社外取締役）

２．監査役の異動（2026年5月27日付予定）

（１）監査役候補者（重任）

藤田 利之(ふじた としゆき)（社外監査役）

社外監査役である藤田利之氏は、本総会の終結の時をもって4年の任期満了となります。公認会計士として会計に関する深い知識と経験を有しており、また、CFOとして企業経営の豊富な経験を有しており、主に当社の財務会計面に関する監査を期待し、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお当社は、藤田利之氏の内定について予め監査役会の同意を得ており、また東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

３．役員新体制（第21回定時株主総会後の予定）

代表取締役 山口 拓己（重任）

取締役 三島 映拓（重任）

社外取締役 鈴木 啓太（重任）

社外取締役 小澤 浩子（重任）

社外取締役 鈴木 孝二（新任）

常勤監査役 高田 裕久

監査役 藤田 利之（重任）

監査役 南 知果

※高田裕久氏および南知果氏は、任期継続中のため今回異動はございません。

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/