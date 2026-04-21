「正直言いまSHOW！」でミツモロウが保険の悩みや疑問にこたえる

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、ライフネッコ・ミツモロウの新CM「正直言いまSHOW！」が4月より全国で放映開始したことをお知らせします。前作の「正直劇場」に続き、人生によりよい選択肢を提示するネコ型の妖精である「ミツモロウ」を演じるのは津田健次郎さん。保険やお金に関するお悩みを持つ人たちとのやり取りを通して、正直に楽しく、時に歌いながら、ライフネット生命の保険やサービスについて案内します。

2025年の7月に始まった「正直シリーズ」の最新となる本作では、正直相談室、正直クイズ、正直歌謡ショーといった、どこか懐かしさを感じるTV番組風のシチュエーションで、ミツモロウが司会者として生活者のみなさんのお悩みや疑問に正直におこたえします。

ライフネット生命が行動指針として大切にしている「正直に、わかりやすく、安くて、便利に。」という生命保険マニフェスト(https://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/)の、「正直」さがコンセプトである点を前作から引き継ぎながら、「わかりやすく」あることにもこだわりました。マニフェスト第2章の“私たちは、「生命保険がわかる」情報を提供する”を大事にした演出が見どころです。お客さまが生命保険を検討するにあたり抱きがちな、生命保険は難しそうというイメージや、保険選びは面倒くさそうというイメージを払拭する楽しく明るいCMです。

今作でも、ライフネット生命が提唱する保険の考え方を正直に伝え、保険料の見積りを後押しする「ライフネッコ・ミツモロウ」というネコ型の妖精が登場します。ミツモロウの声は「正直劇場」に引き続き、声優・俳優の津田健次郎さんが担当されました。今回は、ミツモロウが“アルプス一万尺”のメロディに乗せて歌を披露するシーンがあったり、ベテラン司会者のようにクイズを出して番組を仕切ったり、エンターテインメントとしても楽しんでいただけます。

■新CM概要

公式CMページ：https://www.lifenet-seimei.co.jp/cm/

ライフネッコ・ミツモロウ：https://www.lifenet-seimei.co.jp/cm/mitsumorou/

タイトル：ライフネット生命の 【正直言いまSHOW！】

- 自分の保険料知っとる？篇- 安さにはワケがある篇- スマホ苦手派も安心篇- 9万円の節約チャンス篇- がん保険もライフネット生命だ篇

放映開始：2026年4月より全国にて

ライフネット生命公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@LIFENETINSURANCE/

■出演者プロフィール津田健次郎さん

6月11日生まれ、大阪府出身。

アニメ・吹替・ナレーターなどの声優業、舞台・映像の俳優業を中心に、映像監督や作品プロデュースなど幅広く活躍。

声優として『遊☆戯☆王デュエルモンスターズシリーズ』、『テニスの王子様』、『ゴールデンカムイ』、『呪術廻戦』、『チェンソーマン』ほか多数のアニメ作品、『スターウォーズ』シリーズなどの洋画吹替え、多ジャンルのナレーションを担当。第15回声優アワード主演男優賞受賞。第53回ベストドレッサー賞の芸能部門を受賞。またドラマ『最愛』や連続テレビ小説『あんぱん』、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』、『ラムネモンキー』、映画『恋愛裁判』ほか、俳優としても広く活躍している。

■スタッフリスト[表: https://prtimes.jp/data/corp/69919/table/212_1_37dafb0e52f6bf5d2580314a44e765bb.jpg?v=202604210851 ]

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。