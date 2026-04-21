「hada to kokoro（肌と心）」JO1 河野純喜氏起用のコラボキャンペーンを開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都新宿区、代表取締役：関戸正実、証券コード：9878）は、自社トータルケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」のブランドアンバサダーを務めるJO1の河野純喜氏を起用したコラボキャンペーンを2026年4月28日(火)から実施することをお知らせいたします。

本施策は、対象商品をご購入いただいたお客様を対象とする販売促進キャンペーンとして企画しており、ブランド接点の拡大および購買機会の創出を目的としております。

あわせて、リピート購入につながる仕組みを整えることで顧客との継続的な関係構築を図り、ブランド認知の向上を通じて中長期的な売上基盤の強化につなげてまいります。

実施概要

■施策名称

hada to kokoro（肌と心）×アンバサダーコラボキャンペーン

■実施時期

2026年4月28日(火)～2026年5月13日(水)

※特典は先着順となり、なくなり次第終了となります。

■対象商品

hada to kokoro（肌と心） オールインワンクリーム化粧水

■参加条件

対象商品をご購入いただいたお客様に、購入特典として限定アンバサダーステッカーをプレゼントいたします。

■特典内容

・オンライン

hada to kokoro（肌と心）公式Amazon・&choa!（アンド・チョア）公式サイトにて対象商品をご購入いただいたお客様に、限定アンバサダーステッカー（全2種）を1枚プレゼントいたします。

※特典は先着順となり、なくなり次第終了となります。

・オフライン店舗

対象店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様に、限定アンバサダーステッカー（1種）を1枚プレゼントいたします。

※特典は先着順となり、なくなり次第終了となります。

【対象店舗】

・ハンズ

・PLAZA（プラザ）

・アインズ＆トルペ

・&choa!（アンド・チョア）全店舗

・その他バラエティストア

※一部店舗除く

※取り扱い店舗は変更となる場合があります。

今後の展望

当社は、自社ブランド事業を中期成長戦略の重要領域と位置付けております。今後も、ブランドアンバサダーを起用したオンラインとオフラインを組み合わせた施策を継続的に展開し、ブランド認知のさらなる拡大と顧客接点の強化を図ってまいります。

各施策の詳細につきましては、公式SNS等を通じて随時発信してまいります。

キャンペーン対象商品

■オールインワンクリーム化粧水 2,970円（税込）/90ml

洗顔後これ1本で化粧水＋乳液＋美容液＋クリームの4役*1のオールインワンクリーム化粧水。独自の非水乳化法で水をほとんど使わずオイルを微細化し、今までにないテクスチャーと使用を実現しました。角質層*2まで深くうるおいを届けます。

河野純喜さん（JO1）プロフィール

1998年1月20日生まれ、奈良県出身。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」において視聴者投票により選出され、グローバルボーイズグループJO1のメンバーとして2020年にデビュー。

デビュー以降、これまでにリリースしたすべてのシングルが主要音楽チャートで1位を獲得。昨年は世界6都市を巡るワールドツアーや初の単独東京ドーム公演も開催し、延べ25万人を動員するなど、国内外で活動を展開している。2026年4月には、東京ドームと京セラドーム大阪にてドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』の開催を控えている。

河野氏は、メインボーカルとしてグループを牽引する一方、持ち前の明るさで全体のムードや士気を高める“テンション係”としても親しまれている。そのほか、テレビ番組やドラマなどのメディア出演にも積極的に取り組み、アーティスト活動と並行して活動の幅を広げている。









hada to kokoro（肌と心）について

「hada to kokoro（肌と心）」は、毎日のスキンケア時間が前向きな気持ちへつながる

“きれいの好循環”を届けたいという想いから誕生したトータルケアブランドです。

Made in Japanにこだわり、肌に触れるたびに心まで満たされる心地よさ・楽しさ・高機能の3つの価値を追求。使うたびに“また明日も使いたくなる”体験を目指しています。





*1 化粧水・乳液・美容液・クリームとしての役割を兼ねること

*2 肌の最表面のこと

■hada to kokoro（肌と心）公式サイト：https://hadatokokoro.jp/

■hada to kokoro（肌と心）Amazon公式サイト：https://x.gd/1MPiL



■Instagram公式アカウント：hadatokokoro_official

■X公式アカウント：hadatokokorojp

■&choa!（アンド・チョア）公式サイト：https://andchoa.jp/collections/hada-to-kokoro

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セキド

TEL：03-6300-6104

Email：hadatokokoro_campaign@sekido.com