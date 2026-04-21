山形県大石田町が新生活シーズンに不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

山形県大石田町（町長：庄司 中）と株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、2026年4月21日（火）より連携をスタートいたします。マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、大石田町の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

■背景・経緯

大石田町では、町民の高齢化に伴い粗大ごみの搬出が困難になっていることや家財処分の相談が増えていること、また、ごみとして排出された不要品の中にリユース可能なものが多く含まれていることを課題と感じておりました。町民に向けたリユース活動においても、周知・啓発の必要性を感じており、リユース施策の導入を検討しておりました。他方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してまいりました。そうした中で、大石田町がマーケットエンタープライズに働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※1を用いた今回の取組が実現いたしました。

※1 「おいくら」とは

おいくらは、マーケットエンタープライズが展開する、リユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格・日時・買取方法・口コミなどを見て比較することができます。一度の依頼だけで不要品の査定結果をまとめて比較し、売却できる手軽さが好評で、これまでおよそ168万人（2026年2月末日時点）の方にご利用いただいております。

ウェブサイト：https://oikura.jp/

■大石田町の課題と「おいくら」による解決策

大石田町では、事前予約制による戸別収集または環境衛生センターへの自己搬入にて粗大ごみの有料回収を行なっておりますが、大型品や重量のあるものでも、町民が自宅の外へ運び出す必要があります。そのため、町民からは「高齢者しかおらず、自力での搬出が難しい」といった声が寄せられておりました。「おいくら」は、希望すれば自宅の中まで訪問し、運び出しまで対応する出張買取が可能で、大型品や重量のあるものでも売却が容易にできるようになります。加えて、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象製品も、まだ使えるものであれば買取できる可能性があります。「おいくら」を通じて買取を依頼すれば、最短で当日の不要品売却・受け渡しが可能となります。なお、町民のサービス利用はもちろん、町の費用負担もありません。

■今後について

4月21日（火）15時30分（公開時間が前後する可能性があります）に大石田町ホームページ内（https://www.town.oishida.yamagata.jp/life/gomikankyoupet/gomi/gomicalender.html）へ「おいくら」の情報が掲載され、直接不要品の一括査定申し込みが可能になります。大石田町と「おいくら」の連携により、二次流通の更なる活性化による循環型社会の実現や社会全体での不要品削減が見込まれ、自治体の廃棄物処理量や処理コスト削減にもつながります。また、本取組によって、売却という手軽なリユース手段が町民に認知されれば、「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢が増え、多様化する不要品処分ニーズに応えることができます。加えて、町民のリユースに対する意識の変化、循環型社会形成の促進につながります。この官民一体の取組により、循環型社会の形成に向けた社会的・経済的側面の双方の課題解決を目指してまいります。

■山形県北村山郡大石田町

大石田町は、山形県のほぼ中央に位置し、町内を南北に最上川が流れています。最上川三難所の下流にある大石田は、陸路と水路の接点という地の利から、かつて「大石田河岸（かし）」とよばれ、最上川舟運最大の舟着場として栄えました。俳聖・松尾芭蕉が長逗留した地としても知られ、最上川沿いには、舟運文化を偲ばせる白い塀を描いた特殊堤防が作られているほか、旧家には蔵や江戸時代から伝わるお雛様などが残っています。現代も、山形新幹線の停車駅である大石田駅や、東北中央自動車道のインターチェンジを擁し、近隣自治体や観光地を結ぶ広域的な交通の接点となっています。産業面では、最上川がもたらす肥沃な大地と寒暖差を活かした農業が盛んです。特に「尾花沢・大石田産スイカ」や、「大石田そば」は、全国的な知名度を誇ります。往時の舟運文化と現代のアクセス環境、豊かな食文化が調和する魅力的な町となっています。

人口：5,758人（男性2,874人、女性2,884人）（2025年12月1日）

世帯数：2,189世帯（2025年12月1日）

面積：79.54平方キロメートル（2026年3月1日）

ウェブサイト：https://www.town.oishida.yamagata.jp/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場し、現在はスタンダード市場に上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。大石田町の「おいくら」サービス導入により、導入自治体は全国で320にのぼります。

「おいくら」自治体向け ウェブサイト：https://oikura.jp/lg/

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/