テラドローン、カナダ企業Remote Robotic Systemsと提携し、 「Terra Xross 1」の北米展開を拡大

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：徳重 徹、以下 テラドローン）は、このたび、カナダ全土でエンタープライズ向けロボティクスソリューションを提供する有力企業であるRemote Robotic Systems（以下「RRS」）と、「Terra Xross 1」に関する販売代理店契約を締結したことをお知らせいたします。

本戦略的パートナーシップを通じて、テラドローンとRRSは、「Terra Xross 1」のカナダ市場における販売拡大を進め、屋内の産業点検分野における高度なニーズの高まりに対応してまいります。

「Terra Xross 1」について：高性能と導入しやすさを両立

「Terra Xross 1」は、屋内および閉鎖空間における点検を革新するために設計されたドローンです。こうした過酷な環境において、ドローン点検は、作業員を危険エリアに立ち入らせないことで安全性を高めるだけでなく、従来の人手による点検手法と比べて、作業効率およびコストパフォーマンスを大幅に向上させます。

テラドローンは、「Terra Xross 1」にLiDARおよびビジュアルセンサーの両方を搭載することで、安定した屋内飛行性能を実現しました。また、従来のソリューションと比べて導入コストを大幅に抑えることも特徴となっています。テラドローンは、運用面のハードルを下げることで、さまざまな業界において、ロボティクスを活用した点検プログラムをより効率的に拡大できるよう支援しています。

本システムは、産業分野のオペレーターからの継続的なフィードバックと、実際の現場での導入実績をもとに開発されており、厳しい点検環境における信頼性、使いやすさ、性能の向上に重点を置いています。

Terra Xross 1の製品サイトはこちら：

https://terraxross.terra-drone.net/

カナダ業界大手との提携

RRSは、カナダ全土の産業分野および公共安全分野の組織に対して、エンタープライズ向けロボティクスソリューションを提供するリーディングカンパニーです。同社は、2017年からロボティクスの導入・運用支援において確かな実績を有しており、鉱業、エネルギー、公共安全分野で豊富な経験を蓄積してきました。

また、オンタリオ州、アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州に戦略的拠点を構え、重要インフラ、石油・ガス、緊急対応分野を中心に、多様な顧客に対してエンタープライズ向けソリューションを提供してきた実績があります。

今後、テラドローンとRRSは、「Terra Xross 1」の展開拡大に向けて連携してまいります。「Terra Xross 1」は、不安定な飛行性能や高価格への懸念から導入に慎重だった幅広い顧客層に対して、ドローン技術をより身近なものとすることで、屋内点検業界に変革をもたらしています。

本契約のもと、テラドローンとRRSは、両社の全国規模のサービスネットワークを活用し、より充実した、利用しやすい顧客サポートを提供してまいります。

戦略的背景：カナダ市場のニーズとRRSの役割

カナダの産業構造は、アルバータ州のオイルサンドからオンタリオ州およびケベック州の深部鉱山に至るまで、広大かつ遠隔地でのオペレーションによって特徴づけられています。これらの分野では、安全性の確保と規制遵守のため、過酷かつGPSが利用できない環境下においても、高精度なデータ取得が求められています。鉱山坑道、水力発電所のタービンホール、石油精製施設内の区画など、複雑な屋内環境を航行できる、堅牢で信頼性の高いプラットフォームへのニーズが急速に高まっています。

このような背景のもと、作業員による目視点検が高いリスクを伴う現場において、「Terra Xross 1」のような汎用性の高いプラットフォームに対する需要は非常に大きいといえます。RRSは、単なるハードウェアの提供にとどまらず、陸上・航空・海上の各システムを包括的に統合する「エンタープライズ・ロボティクス」のアプローチを強みとしています。さらに、同社はカナダ全土で運用支援を提供できる体制を有しており、国内の各組織がロボティクス活用を効果的に拡大していくことを可能にします。

テラドローンの先進的なセンサー技術と、RRSの深い技術知見および複数州にまたがる事業基盤を組み合わせることで、本パートナーシップは、カナダ全土における産業点検および公共安全分野の新たな基準を打ち立てるものになると期待されます。

代表コメント

＜テラドローンCEO 徳重 徹氏＞

カナダ市場は、特に石油・ガス、鉱業、発電分野において、安全性、アクセス性、運用効率が極めて重要であることから、現場ですぐに活用できる実践的な屋内点検ソリューションに対する強い、かつ差し迫った需要が存在しています。Remote Roboticは、豊富な現場知見、全国規模の対応力、そしてシステム統合、導入、トレーニング、長期的なサポートに至るまで、統合型ロボティクスソリューションを提供してきた確かな実績を備えた、真の導入パートナーです。実地での検証を通じて顧客と密接に連携し、ユースケースを具体化していく同社のアプローチは、産業用ロボティクスの普及に対する当社の考え方とも強く一致しています。テラドローンの技術と、Remote Roboticの高いエンジニアリング力および現場実行力を組み合わせることで、『Terra Xross 1』はカナダ全土で効果的に展開され、各組織が確かな投資対効果を見込みながら、安心して点検業務を拡大していけるものと確信しています。

＜RRS産業部門責任者 Laurent Cataye氏＞

テラドローンのカナダ市場展開を支援する機会をいただけたことを、大変ありがたく思っています。ここ数か月にわたり、私たちは密接に連携しながら、最終プロトタイプのブラッシュアップを進め、実際の運用ニーズに合致する形へと仕上げてきました。市場からの反応は非常に良好であり、このソリューションが産業界にもたらす価値を改めて裏付けるものとなっています。Remote Roboticのチーム一同、今後もテラドローンとともにこの勢いをさらに加速させていけることを楽しみにしています。

製品に関するお問合せ先

★製品ページはこちら：

https://terraxross.terra-drone.net/

★製品に関するお問い合わせはこちら ：

https://pdt.terra-drone.net/l/1016432/2025-01-27/48h7g

Remote Robotic Systemsについて

Remote Roboticは、カナダ全土でエンタープライズ向けロボティクスソリューションを提供する企業です。

オンタリオ州、アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州に拠点を構え、カナダ全土の産業分野および公共安全分野の組織に対して、エンタープライズ向けのドローン、陸上ロボット、遠隔運用システムの提供およびサポートを行っています。

詳細は、同社ウェブサイトをご覧ください：

https://remoterobotic.com/

Terra Drone株式会社

テラドローンは、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2019年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。さらに、経済産業省主催「日本スタートアップ大賞2025」では、国土交通分野の社会課題に向けた取り組みが高く評価され、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net