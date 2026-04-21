東京証券取引所グロース市場への新規上場に関するお知らせ

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、本日2026年4月21日、東京証券取引所グロース市場（証券コード：554A）へ新規上場いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。

創業以来、私たちのプロダクトを信じて使い続けてくださったユーザーの皆様に、最高の価値でお応えしてまいります。その決意を新たにするとともに、これまで支えてくださったすべてのステークホルダーの皆様に、心より感謝申し上げます。

新規上場に関する詳細

新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご参照ください。また、各種IR情報は以下よりご確認ください。

・日本取引所グループ「新規上場会社情報」

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

・株式会社バトンズIRページ

https://batonz.jp/company/ir/

代表取締役 CEO 神瀬悠一のコメント

株式会社バトンズ 代表取締役CEO 神瀬悠一

2026年4月21日に東京証券取引所に上場しました。上場企業としての重責を身に刻むとともに、より多くのステークホルダーの皆様と出会い、新たな価値を創出していけることに大きな期待を感じております。

バトンズは「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」という創業以来のビジョンのもと、日本経済の根幹を支える中小企業の事業承継やスタートアップの成長戦略において、M&AプロセスのDX化とマッチングの革新を牽引してまいりました。M&A業界の構造課題を解決するため、テクノロジーによる効率化と安全性・健全性の高いサービスの構築に取り組み続けた結果、今では小規模事業者の事業承継から上場企業の成長戦略までを支える国内最大級のM&Aプラットフォームへと成長いたしました。

今日まで成長を遂げてこられたのは、サービスを信頼し使い続けてくださったユーザーの皆様、そして志を共にしてくださった提携先パートナーの皆様に恵まれた証であり、私たち一同の大きな誇りです。この成長をさらに加速させ、日本全国の経営者の皆様が安心して事業を託し、新たな挑戦を始められるインフラを構築することが私たちの使命です。

これまで支えてくださった皆様への深い感謝とともに、新しいステージへ進むバトンズへの変わらぬご期待と応援をいただけますと幸甚です。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

バトンズ会社概要

会社名 ： 株式会社バトンズ （https://batonz.jp/company/）

所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5

代表取締役CEO ： 神瀬悠一

事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用

（https://batonz.jp/）

人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

（https://batonz.jp/lp/lannerz/(https://batonz.jp/lp/lannerz/%EF%BC%9A%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%95%AA%E5%8F%B7)：職業紹介許可番号 13-ユ-318789）

上場市場 ： 東京証券取引所 グロース市場 証券コード 554A

設立 ： 2018年4月