不動産一括査定サイトの「すまいステップ」、査定依頼の約4割が売却成約。売却率・売却スピードともに主要5社中1位を獲得。

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード：4499）の運営する不動産一括査定サイト「すまいステップ（https://sumai-step.com/ )」は、ミカタ株式会社が発表した『一括査定「売却率×媒体」レポート』において、所有権移転率（売却率）*1 と所有権移転平均日数（売却スピード）の2つの部門で、主要5社中1位 *2 を獲得しました。

本調査の結果、すまいステップは5社の中での所有権移転率が40.60%と、5社平均の28.13%と比較して1.5倍、2位のサイトとは1.4倍の差をつけ、所有権移転率が高いことが分かりました。また、所有権移転平均日数は228日で、5社平均より約1.5カ月以上、2位のサイトとは20日も早く所有権が移転。2024年の同調査に続き、継続して高い成約実績が証明されました。

■高い成約実績の背景

すまいステップでは、「宅地建物取引士の資格保有」「売買仲介営業5年以上の経験」「累計100件以上の売買仲介実績」「市場相場より高値での販売経験」といった独自の厳格な審査基準を設け、基準を満たした全国2,200社以上の優良不動産会社のみと提携しています。紹介されるのは各社でも高く評価されている経験豊富な担当者であり、物件の魅力を最大限に引き出す価格設定や販売戦略に強みを持っています。

こうした「質の高い不動産会社との出会い」が、高い所有権移転率と早い売却スピードの両立に繋がっています。今後も、本気で売りたい方に選ばれる不動産一括査定サイトとして、質の高いマッチングを追求してまいります。

■今後の展望

Speeeは「DX Democracy」の理念のもと、デジタル化の恩恵が届きにくい産業領域に対し、エンドユーザーから事業者までの一気通貫した価値提供を推進しています。

すまいステップにおいても、不動産売却領域における情報の透明性を高め、すべての売主が自分に合った不動産会社を比較・選択できるサービスの推進を引き続き進めてまいります。

(※1)所有権移転率とは：所有権移転率とは、査定依頼のうち不動産の所有権が移った割合のこと。所有権移転率が高いということは、不動産会社に送付される反響から実際に売却に繋がる反響が多いことを意味しています。

(※2)調査対象の不動産一括査定サイト（順不同）

HOME4U、イエウール、リビンマッチ、LIFULL HOME’S、すまいステップ

■調査概要

調査期間 ：2023年2月1日～2025年1月31日

登記簿調査日：2026年1月31日

調査詳細 ：https://f-mikata.jp/callcenter-baikyaku-area/

■すまいステップについて

すまいステップは、厳選した優良不動産会社に出会える不動産一括査定サイトです。

「宅地建物取引士の資格保有者」や「売買仲介営業5年以上の経験者」など 厳しい基準を満たした全国2,200社以上の不動産会社と提携しており、最大4社に同時に査定依頼が可能です。複数社を比較しながら、自分にピッタリな不動産会社に出会えます。本気で不動産を売りたいお客様に選ばれ、累計20万件以上の査定実績を誇ります。

「今すぐ売りたい」「失敗したくない」と考える方が納得と満足のできる不動産売却ができるよう、すまいステップでは、より質の高い売却体験の提供を目指します。

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業など幅広い領域に展開しています。

■提供サービス

・最速で事業を伸ばすデジタルマーケティングコンサルティングサービス（SEO/AEO/UIUX改善/広告）（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・売主に選ばれるAI不動産査定ツール「ツナガルオンライン査定」（https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/)

・外壁塗装の比較サイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

■会社概要

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。