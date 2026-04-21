株式会社CS-C、「C-mo AIO」を全店舗型ビジネス向けにアップデートしAI検索対策の自動化を実現

株式会社CS-C

SaaS型統合マーケティングツール「C-mo（シーモ）」を提供する株式会社CS-C（本社：東京都港区、代表取締役社長：椙原健、以下、「CS-C」）は、飲食店、美容・治療院、旅館・ホテルなど、すべての店舗型ビジネスを対象に、AI検索時代の集客最適化を実現する「C-mo AIO」をアップデートいたしました。

本アップデートは、2026年1月に発表したAIO（AI検索最適化）対策機能(※)をさらに進化させ、「生成AIに引用・推奨されやすい情報設計」を自動で継続運用できる仕組みを実現。SEO・MEO・SNS運用を含めたWEB集客全体を、手間をかけずに継続できる形へと進化させました。

※2026年1月27日プレスリリース参照：https://s-cs-c.com/news/20260127/

❚ 背景：検索行動の変化により、店舗集客の前提が変わった

近年、ChatGPTやGeminiといった生成AIの普及により、ユーザーの検索行動は大きく変化しています。従来のようにキーワードで検索するのではなく、AIにおすすめを尋ね、その回答をもとに意思決定を行うケースが増加しています。

この変化により、店舗が選ばれるためには、Google検索（SEO）やマップ検索（MEO）に加え、AI検索対策（AIO）が不可欠となりました。

しかし、これらすべてで上位に表示されるには、ブログ更新、SNS投稿、口コミ返信といった膨大かつ継続的な運用が求められ、多くの店舗オーナーが十分に対応できていないのが現状です。

結果として、「集客はしたいが、接客や現場の仕事で精一杯で、パソコンに向かう時間がない」という課題に直面しています。

❚ アップデート概要：「C-mo AIO」が実現する「手間ゼロ」のSEO・MEO・AIO集客対策

今回のアップデートにより、「C-mo AIO」は、SEO・MEO・SNS・AI検索対策を個別機能ではなく、統合されたワンパッケージとして提供できるようになりました。

複数ツールの併用や専門的な運用は不要で、ITリテラシーに依存せず、誰でも高度なWEB集客を実現できる点が特長です。

● SEO・AI検索（AIO）に最適化されたホームページ作成

検索エンジンと生成AIの双方が情報を正しく理解・評価しやすい構造化データを搭載し、SEOとAI検索の両方に最適化されたホームページを自動構築します。

● コンテンツ作成・投稿

事前に写真を用意しておくだけで、ブログ、Googleマップ、Instagramなど各媒体に最適化された投稿を生成し、投稿まで自動で完結します。下書きをチェックして公開ボタンを押す手間すら不要で、日々の運用負担を大幅に削減します。

● Googleマップの口コミへの自動返信

Googleマップに寄せられる口コミに対し、評価（星の数）に応じた適切な返信を自動で投稿。継続的な対応により、お客様の再来店意欲の向上と、検索エンジンおよびAIからの信頼スコアの蓄積を両立させます。

● 成果の可視化

検索流入キーワードやAI検索での露出状況、来店・予約につながるアクションがどの程度あったかを可視化。複雑化するWEB集客の成果を、専門知識不要で直感的に把握することが可能です。

❚ 今後の展望：店舗オーナーのWEB運用負担を解消し、集客の悩みを解決

CS-Cは今後も、AI技術を活用したマーケティング支援を強化し、ローカルビジネスが本業に集中できる環境づくりを推進してまいります。

店舗経営において最も重要なのは、お客様に価値ある体験を提供することです。しかし現実には、多くのオーナーがWEB集客の運用に時間を奪われています。

今回のアップデートにより、「C-mo AIO」はAI検索対策を含むWEB集客を自動で継続運用できる仕組みとして提供できる段階に進化しました。これにより、専門知識やITリテラシーに依存せず、誰もが継続的な集客を実現できる環境を目指しています。

私たちは、テクノロジーによって店舗オーナーの負担を解消し、本来注力すべき接客やサービスの質向上に集中できる世界を実現してまいります。AI検索時代においても、地域で選ばれる店舗が正しく評価される社会の実現に貢献してまいります。

❚ 会社概要

■ 株式会社CS-C

代表取締役社長：椙原 健

設立：2011年10月

所在地：東京都港区芝浦4-13-23

上場市場：東証グロース

事業内容：ローカルビジネスDX事業

・SaaS型統合マーケティングツール「C-mo」

・コンサルティング×アウトソーシングサービス「C-mo Pro」

URL：https://s-cs-c.com/