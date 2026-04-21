【5月14日(木)無料セミナー】日本最大級の地域情報メディア「ジモティー」で実現する人材・不動産の新たな集客戦略

株式会社ジモティー

株式会社ジモティーは、株式会社フィードフォースが主催する無料オンラインセミナー「日本最大級の地域情報メディア『ジモティー』で実現する人材・不動産の新たな集客戦略」（2026年5月14日（木）開催）に登壇することをお知らせいたします。

セミナー開催の背景

人材求人・不動産領域では、特定媒体への依存やCPC高騰による応募効率の低下が課題となるなか、新たな集客チャネルとして「ジモティー」の活用が広がっています。

ジモティーは、月間利用ユーザー数約1,000万人、月間約8億PV、会員登録総数約1,500万人を誇る日本最大級の地域情報メディアで、不要品譲渡にとどまらず、求人・不動産をはじめとした全11カテゴリを展開しています。地元の情報を目的に日常的に訪れるユーザー基盤を持ち、「アクションメディア」として広告主・代理店の皆さまから注目を集めています。

また、フィードフォースが提供するデータフィード管理ツール「dfplus.io」は、2026年3月にジモティーの「商品・サービス情報連携機能（以下、DB連携）」への対応を開始しました。これにより、広告主は dfplus.io 上の操作のみで、ジモティー仕様のデータフィードを簡単に作成・更新できるようになっています。

本セミナーでは、ジモティーより媒体の特徴・最新動向・活用ポイントを解説するとともに、フィードフォースより「dfplus.io」を活用したジモティー連携方法や効率的なデータフィード運用方法をデモを交えてご紹介します。人材求人・不動産領域を扱う広告主・代理店の皆さまにとって、「ジモティー」の媒体理解から実践的な運用方法まで一気通貫で学べる内容となっています。

こんな方におすすめ

プログラム

- 人材求人・不動産領域を扱う広告主・広告代理店のご担当者様- ジモティーの効果的な活用方法を知りたい方- 新しい集客チャネルを開拓したい方- 効率的な運用手法で広告成果を最大化したい方

13:55 ～ 14:00 開場

14:00 ～ 14:40 本編

14:40 ～ 14:50 質疑応答

～15:00 終了

登壇者プロフィール

株式会社ジモティー 開発部 プロダクトエンジニア 阿部 和貴

北海道出身。北見工業大学工学部システム工学科卒業後、2020年に株式会社ジモティーへ新卒入社。iOS/Androidのアプリ開発やバックエンドエンジニアとして幅広く開発業務に従事したのち、現在はプロダクトエンジニアとして、データフィード（DB連携）を活用したCPA課金型広告商材のプロダクト開発およびディレクションを行っている。

株式会社フィードフォース データフィードチーム カスタマーサクセス 笹原 稜翼

データフィード管理ツール「dfplus.io」のカスタマーサクセスを担当。求人領域におけるデータフィード活用支援を中心に、媒体連携から運用改善まで一気通貫したサポートを行っている。

開催概要

主催：株式会社フィードフォース

日時：2026年5月14日（木）14:00～15:00

場所：ウェビナー（ご参加の方にはメールでURLをお知らせします）

対象：広告主の方、広告代理店の方（競合社様のご参加、ご所属組織と異なるドメインのメールアドレス・フリーメールでのご登録はお断りすることがございます）

参加費：無料

お問い合わせ：dfplus.io カスタマーサクセス customer_success@dfplus.io

お申し込みはコチラ :https://dfplus.io/seminar/form-20260514

【参考】日本最大級の地域情報メディア「ジモティー」について

「ジモティー」は、地域の人々の間で、物品・不動産などの売買、求人、イベント・コミュニティ情報の共有など、地元の暮らしに関するあらゆる情報を取り扱う、日本最大級の地域情報メディアです。月間利用ユーザー数約1,000万人、月間約8億PV、会員登録総数約1,500万人を誇り、全11カテゴリを展開しています。

【参考】データフィード管理ツール「dfplus.io」のジモティー「DB連携」対応について

ジモティーの「DB連携」は、広告主のフィード情報をもとに、一般投稿に馴染む形式で各カテゴリに情報を掲載する成果報酬型の機能です。掲載費は無料で、コンバージョン発生時のみ費用が発生するため、低リスクに月間1,000万人以上のユーザーへリーチいただけます。求人、不動産、中古車、ECなど幅広い業種でご活用いただけます。

本機能は、フィードフォースが提供するデータフィード管理ツール「dfplus.io」のカスタムフィード機能にて利用可能で、すべてのdfplus.ioユーザーがDB連携用データフィードを作成いただけます。

<「ジモティーAds」の詳細・お問い合わせはこちら>

URL：https://jmty.jp/info/jmty_ads

Mail：jmty-ads@jmty.jp（株式会社ジモティー 事業開発部 ジモティーAds担当）