【追加上映館決定】ショート映画の「SAMANSA」が仕掛ける《アカデミー賞(R)短編特別上映》が拡大！下北沢での劇場上映も決定

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を展開する株式会社SAMANSA（本社：東京都、代表取締役：岩永祐一）は、アカデミー賞(R)受賞・ノミネート作を含む傑作9編の劇場上映プロジェクト『SAMANSA presents 世界が認めた栄冠のショート傑作選～2026年度アカデミー賞(R)受賞・ノミネート作品を一挙公開～』において、新たに「シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』」(下北沢)での上映が決定したことをお知らせいたします。

◆追加上映の背景

SAMANSAはこれまで、スマートフォンやPCで見られる形で世界中の傑作をお届けしてきました。今回、「圧倒的なクオリティのショート映画を、ぜひ最高の音響とスクリーンで体験してほしい」という想いから始動した劇場公開プロジェクトに、映画ファンから絶大な人気を誇る下北沢のミニシアター「シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』」が加わります。





◆上映情報

SAMANSA presents 世界が認めた栄冠のショート傑作選

～2026年度アカデミー賞(R)受賞・ノミネート作品を一挙公開～

【特設サイト】

https://lp.samansa.com/awards-2026

【上映情報】

ヒューマントラストシネマ有楽町

公開日：5月1日（金）～

シモキタ - エキマエ - シネマ「K2」

公開日：5月1日（金）～

キネカ大森

公開日：5月15日（金）～

※実写部門、アニメーション部門順不同

※詳しい上映時間は後日、劇場HPおよびSAMANSA公式SNS、特設サイト等にて発表いたします。





【チケット情報】

鑑賞料金：各劇場通常料金

※シニア料金、学生料金、会員割引サービス等の適用有無・詳細は、各劇場の規定に準じます。詳しくは各劇場の公式ホームページをご確認ください。

チケット販売：各劇場オンラインチケット予約システム、および劇場窓口にて販売

※販売開始日時・購入方法の詳細は、各劇場の規定に準じます。詳しくは各劇場の公式ホームページをご確認ください。

※「アカデミー賞(R)」は、映画芸術科学アカデミー（A.M.P.A.S.）の登録商標であり、本企画は同団体の主催・後援・承認によるものではありません。





◆上映作品

～実写部門（順不同）～

『唾液を交わす二人（原題：Two People Exchanging Saliva）』第98回アカデミー賞 短編映画賞 実写部門 受賞美術史家でもあるルーマニア系監督と、MoMA収蔵作家が組んだ異色の短編。

監督：ナタリー・ムステアタ／アレクサンドル・シン

制作国：フランス・アメリカ 上映時間：36分15秒

≪あらすじ≫

キスをすると死刑になる社会。さらに人々はお金の代わりに「頬を叩かれる回数」で買い物をしていた。

不幸な女性アンジーヌは、デパートで衝動買いを繰り返す中で、明るく自由な店員の女性に出会い、強く惹かれていく。禁じられていると知りながらも二人は距離を縮めていくが、その関係を嫉妬深い同僚に怪しまれてしまい...。





『ジェーン・オースティンの生理ドラマ（原題：Jane Austen's Period Drama）』第98回米アカデミー賞 短編実写映画賞ノミネートオペラを志した感性と映画づくりの技術が出会って生まれた、洒脱なコメディ。

監督：ジュリア・アクス／スティーヴ・ピンダー

制作国：アメリカ 上映時間：12分41秒

≪あらすじ≫

1813年のイギリス。愛しのエストロジーナにプロポーズをする、高学歴のディックリー氏。しかし、エストロジーナの服に大量の血が！彼女が傷を負ったと心配するディックリーだが、信じがたい女性の秘密を知ることに…。





『ドロシーのともだち（原題：A Friend of Dorothy）』第98回米アカデミー賞 短編実写映画賞ノミネート『ハリー・ポッター』出演歴を持つ俳優の初監督作。若き日の孤独が物語に。

監督：リー・ナイト

制作国：イギリス 上映時間：21分27秒

≪あらすじ≫

ごく普通の女性の遺産相続先のリストに、全く血縁関係のない謎の男の名前があった。どうやら彼のサッカーボールが女性の庭に入ってしまったことから関係が始まったようだが...。一体この2人に何があったのか？





『肉屋の染み（原題：Butcher's Stain）』第98回米アカデミー賞 短編実写映画賞ノミネート学生アカデミー賞銀賞の新鋭が、自身のスーパー勤務体験から編んだ緊迫の一篇。

監督：メイヤー・レヴィンソン＝ブラウント

制作国：イスラエル 上映時間：26分21秒

≪あらすじ≫

イスラエル・パレスチナ紛争下、パレスチナ人のサミールはイスラエルのスーパーで働いていた。休憩室に貼られていた人質のポスターを破ったと疑われ、職を失いかねない状況に追い込まれる。どうしても必要なこの仕事を守るため、彼は無実を証明しようと動き出す。





～アニメーション部門（順不同）～

『真珠の涙と少女（原題：The Girl Who Cried Pearls）』第98回米アカデミー賞 短編映画賞 アニメーション部門 受賞宗教や哲学を学んだ背景から生まれた、深い余韻を残す手づくりの寓話

監督：クリス・ラヴィス／マチェク・シュチェルボフスキ

制作国：カナダ 上映時間：17分35秒

≪あらすじ≫

涙が真珠になる少女に恋をした貧しい少年。救いたい気持ちが、いつしか“稼ぎ”へ変わり、欲望の連鎖が始まる。愛と貪欲の境界を問う、ゴシックで詩的なストップモーション寓話。







『リタイア・プラン（原題：Retirement Plan）』第98回米アカデミー賞 短編映画賞 アニメーション部門 ノミネート監督自身のパニック発作を出発点に、人生の揺らぎをシュールに昇華した初監督作品。

監督：ジョン・ケリー

制作国：アイルランド 上映時間：7分17秒

≪あらすじ≫

仕事に疲れた中年男性レイは、「引退したらやりたいこと」をひたすら空想する。それは本当に起こり得る未来なのか、それとも…





『バタフライ（原題：Butterfly）』

第98回米アカデミー賞 短編映画賞 アニメーション部門 ノミネート

画家としても歩んできた監督が、家族の記憶と水の揺らぎで歴史を描き出す。

監督：フローランス・ミアイユ

制作国：フランス 上映時間：15分0秒

≪あらすじ≫

海を泳ぐ老人の脳内で、楽園の浜辺とアウシュヴィッツが交差する。奪われた名前、家族、国--それでも彼は水に戻る。実在の“五輪選手でアウシュビッツ生還者”の人生を、絵画のようなアニメで描く。





『フォーエバー・グリーン（原題：Forevergreen）』第98回米アカデミー賞 短編映画賞 アニメーション部門 ノミネート第一線でアニメ制作に携わってきた2人の監督が、200人の仲間と育て上げた情熱の初監督作。

監督：ネイサン・エンゲルハート／ジェレミー・スピアーズ

制作国：アメリカ 上映時間：13分3秒

≪あらすじ≫

親を失った子グマは、父親のように見守ってくれる一本の常緑樹と出会い、安らげる居場所を見つける。けれど“ゴミの味”を覚えた空腹が、彼を危険な世界へ引き寄せていく。





『三姉妹（原題：The Three Sisters）』第98回米アカデミー賞 短編映画賞 アニメーション部門 ノミネートアニメ界の世界的巨匠が、あえて偽名で発表。作品の力だけで評価を試した台詞のない異色作。

監督：コンスタンティン・ブロンジット

制作国：イスラエル・キプロス 上映時間：14分33秒

≪あらすじ≫

孤島で、三姉妹はそれぞれ小さな家にひとりずつ暮らし、静かで孤独な日々を送っている。ある日、ひょんな事情から家の一軒を貸し出さざるを得なくなり、閉じていた世界に“他人”が入り込む。





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa







◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

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お問合せ先：info@samansa.com