「オーナー提案AIロボII」の売買査定機能を大幅リニューアル

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、以下「日本情報クリエイト」証券コード：4054）は、不動産テック事業を展開する独立系スタートアップのStudio LOC（スタジオ エルオーシー）合同会社（本社：東京都台東区、代表社員：長田 幸洋、以下「Studio LOC」）との共同開発により制作した、賃料査定・空室対策提案ツール「オーナー提案AIロボII」の売買査定機能が2026年4月21日(火) に大幅リニューアルをしました。これにより、1つのシステムで賃料査定と売買価格査定の両方（以下「W査定」）を、月1万円から回数無制限※で行うことが可能となりました。

※本サービスは通常利用の範囲内での回数無制限提供となります。

■「売買査定機能」大幅リニューアルの背景

「オーナー提案AIロボII」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=airobo_renewal_20260421

これまで「オーナー提案AIロボII」は賃料査定機能を中心に提供してきましたが、導入企業から「売買価格の査定機能をもっと充実させてほしい」、「賃貸と売買をまたいだオーナー提案がしたい」とのお声を多くいただいていました。従来、賃料査定と売買査定は別々のシステムを契約するのが一般的であり、システムやコストが分散する課題がありました。こうした声と課題を受け、このたび売買査定機能を大幅にリニューアルし、1つのシステムでW査定に完全対応しました。

■「売買査定機能」の特長

◇対応物件と売買査定方法

・収益物件（1棟マンション、1棟アパート、区分マンション、戸建て）は収益還元法に対応

・実需物件（区分マンション、戸建て、土地）は取引事例比較法に対応（戸建ては原価法にも対応）

◇出力可能な売買査定レポート

・詳細分析が可能な最大30枚超の「全体版レポート」

・シンプルな説明が可能な「1枚(A3)版レポート」

※本サービスによる査定結果は参考価格であり、売却価格や成約を保証するものではありません。

◇賃貸・売買システムの「一本化」を実現

・「オーナー提案AIロボII」１つで賃料査定と売買査定の両方に対応できるため、分散していたシステムとコストを一本化できます。

◇回数無制限※で低額の「ライトプラン」をご用意

・月額1万円～（税別）：賃料査定 または 売買査定のいずれか一方が回数無制限

・月額2万円～（税別）：賃料査定＋売買査定の両方が回数無制限

いずれのプランも回数無制限※で査定し放題のため、不動産会社様等は使用回数や費用を気にせずに、オーナーへの提案量や質を大きく高めることができます。

※本サービスは通常利用の範囲内での回数無制限提供となります。

「オーナー提案AIロボII」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=airobo_renewal_20260421

■「オーナー提案AIロボII」の活用シーン：売買開拓

・売主開拓に使えるDM・ニュースレター等の営業テンプレートを豊富にご提供しています。

・不動産会社等のHPやDMに査定用リンクを設置するだけで、売主自身がWEB上から簡単に査定でき、自社だけの見込みオーナー情報も自動で獲得できます。

現在、資料請求と無料デモを受け付けておりますので、当社までお気軽にお問合せください。

今後も両社は本サービスをはじめとしたデータ活用サービス・情報の提供を推進し、不動産業界の発展・DXに貢献してまいります。

■オーナー提案AIロボIIとは

「オーナー提案AIロボII」とは、賃貸住宅ごとに異なる高度な「満室戦略レポート」をWEB上で作成でき、高度なAI賃料査定と空室対策を論理的に行える賃料査定・空室対策提案ツールです。

「オーナー提案AIロボII」は、日本情報クリエイトが蓄積してきた賃貸市場データと、共同開発パートナーであるStudio LOC合同会社（以下「Studio LOC」）の技術を融合。日本情報クリエイトが独自に保有する成約賃料データなどを含む当社調査に基づく、国内有数規模の『累計100億件』のビッグデータを基にしたAI賃料査定が可能になりました。※1

その結果、賃料査定結果の誤差率を示すMERは「1.04%」と、業界内でも高水準の精度を実現しました。※2

※1 業界調査はStudio LOC・日本情報クリエイト調べ、調査年月2024年12月、AI賃料査定システムの他社公表数値より。

※2 MERとは、AIが算出した賃料査定結果と実際賃料との差額を、実際賃料で割った値（誤差率）の中央値のことです。 このMERの値が小さいほど誤差率が低いことを示します。なお、当MERの数値は、日本情報クリエイトが2024年12月時点で算出したものであり、今後変動する可能性があります。

「オーナー提案AIロボII」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=airobo_renewal_20260421お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/kushitsu_robo?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=airobo_renewal_20260421

■Studio LOC(スタジオ エルオーシー)合同会社について

異業種（金融・コンサル）出身の創業者2名が立ち上げた独立系の不動産テック企業です。常識に囚われない発想と、500社超の不動産会社へのヒアリングを基にした徹底した顧客ニーズの洞察を基に、独自性の高いサービスを自社開発・提供しています。

会社名：Studio LOC(スタジオ エルオーシー)合同会社

本社：〒111-0032東京都台東区浅草5-52-5

代表者：代表社員 長田 幸洋（オサダ ユキヒロ）

設立：2018年９月

資本金：900万円

MAIL：info@studio-loc.com

URL：https://studio-loc.com

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立：1994年8月1日

資本金：731,248,200円（2025年11月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp/