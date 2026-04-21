デジモンテイマーズ25周年企画始動！「ベルゼブモン＆ベヒーモス」フィギュアが超・ド級の造形と彩色で再登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200367&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）
【製品情報】
□参考価格：39,600円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約180mm/全長約300mm
【素材】PVC/ABS
【セット内容一覧】
・ベルゼブモン
・ベヒーモス
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
デジモンテイマーズ25周年企画始動！
超・ド級の造形と彩色で登場！
「ベルゼブモン＆ベヒーモス」です。
全長約300mmの大ボリュームのベヒーモスのディティールに大注目！
ヘッドライトや計量モニターなど細かい部分の作りこみに職人の魂を感じます。
ベルゼブモンもノリノリな表情とポージング！
別売りのG.E.M.デジモンシリーズと並べて飾ってデジモンの世界観をお楽しみいただけたり、単体で飾っても迫力のあるアイテムとなっております。
さらに商品パッケージには渡辺けんじ先生「描き下ろしイラスト」が入り、豪華仕様となっております。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200367&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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