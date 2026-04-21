デジモンテイマーズ25周年企画始動！「ベルゼブモン＆ベヒーモス」フィギュアが超・ド級の造形と彩色で再登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

●Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200367&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）

【製品情報】

□参考価格：39,600円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約180mm/全長約300mm

【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】

・ベルゼブモン

・ベヒーモス

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

デジモンテイマーズ25周年企画始動！

超・ド級の造形と彩色で登場！

「ベルゼブモン＆ベヒーモス」です。

全長約300mmの大ボリュームのベヒーモスのディティールに大注目！

ヘッドライトや計量モニターなど細かい部分の作りこみに職人の魂を感じます。

ベルゼブモンもノリノリな表情とポージング！

別売りのG.E.M.デジモンシリーズと並べて飾ってデジモンの世界観をお楽しみいただけたり、単体で飾っても迫力のあるアイテムとなっております。

さらに商品パッケージには渡辺けんじ先生「描き下ろしイラスト」が入り、豪華仕様となっております。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●Precious G.E.M.シリーズ デジモンテイマーズ ベルゼブモン＆ベヒーモス[25th Anniversary]（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200367&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『デジモン』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=10399&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

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