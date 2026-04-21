【GW限定】愛知・刈谷「korean kitchen カブ韓」に辛さ控えめのお子様プレート登場～家族で楽しむ“やさしいごはん時間”を提案～

株式会社かぶらやグループ

かぶらやグループが展開する韓国料理店「korean kitchen カブ韓」（店舗所在地：愛知県刈谷市相生町 運営：株式会社かぶらやグループ／本社：愛知県名古屋市／代表取締役社長：武田 誠史）では、2026年4月29日（水）から5月10日（日）までのGW期間限定で、辛さを抑えたお子様向け特別プレートを提供します。韓国料理を参考にしながらも、唐辛子の使用を控え、家族で同じ食卓を囲める内容に仕上げました。

＜korean kitchen カブ韓＞ GW限定・お子様プレート

■かぶらやグループが展開する韓国料理店「カブ韓」では、GW期間限定で、お子様向け特別プレートを提供します。お子様プレートの開発は初の試みとなり、韓国料理の本場の味をベースにしながらも、辛さを抑え、食べやすさに配慮した内容で、10歳以下のお子様を対象に、550円（税込）で提供します。

GW期間限定「カブ韓」お子様プレート 550円（税込）

■お子様プレート内容

・韓国風フライドチキン

・ソトック（ウインナー×トッポギ串／ケチャップ付）

・チーズボール

・ケランマリ（韓国玉子焼き）

・チュモッパ（韓国海苔・ごま油仕立ての韓国風おにぎり）

「韓国らしさ」はそのままに、家族みんなで同じテーブルを囲めるメニューを目指しました。GWはカブ韓の美味しいお料理とともに、大切な人と“やさしいごはん時間”をお過ごし下さい。

かぶらやグループの取り組み

■かぶらやグループでは、

「食」を通じて家族の時間を豊かにしたいという想いから、各店でご家族向けメニューの取り組みを進めています。

名古屋・天白区の「炭焼 うな富士 天白別邸」では、小学生以下のお子様を対象とした「お子様御膳」の提供をスタート。お祝いごとやご家族でのお食事シーンに寄り添った内容です。

ジャンルは違えど“大人もお子様も、同じ時間を心地よく、そして幸せに過ごせる食卓をつくる”

--それが、かぶらやグループ共通のテーマです。

■【お子様御膳】

・ミニうなぎ丼

・茶碗蒸し

・お吸い物

・海老フライ

・ポテトサラダ

■ GWのひとときに、家族や大切な人と一緒に楽しむ食事の時間を。かぶらやグループは、それぞれの店の個性を活かしながら、記憶に残る“幸せなごはん時間”をお届けします

■かぶらやグループ 各店舗受賞歴

・「ミシュランガイド愛知・岐阜・三重2019特別版」ビブグルマン受賞

・THE TABELOG AWARD ブロンズ（2019年～4年連続）

・うなぎ百名店 選出（2018・2019・2022・2024年） ※全て『炭焼 うな富士 本店』

・「食べログホットレストラン2025」『炭焼うな富士 本店』『鰻う おか冨士』『炭焼うな富士 有楽町店』『炭焼うな富士 名駅店』『かぶらや総本家』

・中国のグルメアプリ「大衆点評」で「必吃榜（ビーチーバン）」受賞『炭焼 うな富士 本店』

・「食べログホットレストラン2026」『炭焼うな富士 有楽町店』『炭焼うな富士 名駅店』『炭焼うな富士 名古屋駅太閤口店』『名古屋大酒場だるま』『かぶらや総本家』

■会社概要

【会社名】株式会社かぶらやグループ

【本社】名古屋市中区古渡町１９-９

【代表取締役社長】武田 誠史

【事業内容】飲食店多店舗展開（飲食業態8店舗、うなぎ業態14店舗、テイクアウト業態1店舗）

【TEL】052-332-1388

【年商】約68億円（グループ全体/2024年）

【公式サイト】https://kaburaya-group.co.jp/