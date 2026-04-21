未来を牽引する次世代エネルギー拠点・北海道苫小牧市の宿不足解消へ、2026年9月に長期ビジネス出張者向け宿泊施設「ワークマンハウス」を2店舗同時オープン

レッドホーストラスト株式会社

レッドホーストラスト株式会社（本社：北海道札幌市中央区 代表取締役社長：八重樫暁 以下レッドホーストラスト）は、深刻な宿不足が想定されている北海道・苫小牧市に、長期ビジネス出張者向け宿泊施設「ワークマンハウス苫小牧船見」と「ワークマンハウスプレミアム苫小牧北栄」を2店舗同時オープンいたします。

なお、2026年9月末の開業に向けて計画を推進しております。

苫小牧市およびその近郊エリアでは、現在、CCS（二酸化炭素回収・貯留）の事業化やグリーン水素製造・供給といったGX関連事業、次世代半導体工場の建設に伴う波及効果、さらには国内最大規模となるデータセンターの開発など、複数の大型プロジェクトが同時多発的に進行しています。それに伴い、建設や保守を担う作業員の流入が急増しており、ピークとなる2028年には市内圏域で1万人超の作業員の宿泊が必要になるとの調査結果が報告されています。

しかし、市内にある既存ホテル等の客室数では受け入れきれず、一般のビジネス客や観光客の宿泊枠にまで圧迫する懸念が生じていると同時に、作業員向けの安定した宿泊拠点の整備が急務となっています。

当社は、こうした苫小牧市の深刻な宿泊施設不足という課題解決に向け、新たな宿泊拠点を供給いたします。 すでに高い稼働率で地域に貢献している既存の2店舗（勇払エリアの「ワークマンハウス苫小牧」、沼ノ端エリアの「ワークマンハウスプレミアム苫小牧拓勇」）に加え、新たに、港湾エリアに「ワークマンハウス苫小牧船見」を、沼ノ端エリアに「ワークマンハウスプレミアム苫小牧北栄」を新規開業いたします。この集中出店により各事業現場のエリアに応じた利便性の高い宿泊環境を提供し、プロジェクトに従事する方々の快適な生活をサポートすることで、同市の宿泊課題の解消に貢献いたします。



また、レッドホーストラストでは、本年7月の「ワークマンハウス帯広」の開業に向けても鋭意準備を進めております。

今回新規出店する2店舗にとどまらず、同エリアでのさらなる追加出店を視野に入れるとともに、全国的に宿泊施設が減少している地域や、大型開発で急激な宿泊需要が見込まれる地域へ積極的に宿泊拠点を展開することで、地域産業を支える労働者の環境改善と地方創生に寄与することを目指します。

■ワークマンハウスの特徴

客室（苫小牧船見店・プレミアム苫小牧北栄店）客室（苫小牧船見店・プレミアム苫小牧北栄店）食堂（苫小牧船見店・プレミアム苫小牧北栄店）ランドリールーム（苫小牧船見店・プレミアム苫小牧北栄店）大浴場（苫小牧船見店）洗面ルーム（苫小牧船見店）客室ユニットバス（プレミアム苫小牧北栄店）

https://workman-house.com/

ワークマンハウスは、現在北海道内に28店舗展開（7月開業予定の「ワークマンハウス帯広」を含めると29店舗）

風呂トイレ共用タイプと全室ユニットバス完備のプレミアムタイプの2種類があり、今回開業を予定している「ワークマンハウス苫小牧船見」は全室シングルルーム・風呂トイレ共用タイプ、「ワークマンハウスプレミアム苫小牧北栄」は全室ユニットバス付シングルルームとなります。

また、ご利用者様からは「手頃な料金設定」や「プライベートが守られた完全個室」、「ボリューム満点の日替わり定食」、「スケジュール変更への柔軟な対応」などで高い評価を得ており、法人のお客様のリピートは70％を超えております。

＜特徴＞

1. シンプルでリーズナブルな料金設定

1泊から数ヶ月、数年単位の滞在を想定したリーズナブルな料金体系。企業様の出張コストを抑えつつ、自宅のようにくつろげる快適な滞在を提供いたします。

2. プライベートの守られた完全個室

長期滞在を快適にするために、お部屋にはスマートテレビ、2ドア式冷蔵庫、Wi-Fiなどを完備。また、喫煙可の客室もご用意しております。

・客室設備：Wi-Fi、テレビ、冷蔵庫（2ドア）、ハンガーラック、ランドリーバスケット、エアコン、暖房機器、ユニットバス（注１）

・無料アメニティ：ハミガキセット、カミソリ、バスタオル・フェイスタオル（貸出）

・共用設備：食堂、無料ランドリールーム、大浴場・洗面ルーム・シャワールーム（注２）

※ 寝巻のご用意はございません

注1）ユニットバスは「ワークマンハウスプレミアム苫小牧北栄」のみ

注2）大浴場・洗面ルーム・シャワールームは「ワークマンハウス苫小牧船見」のみ

3. ボリューム満点。心温まる手作り料理

働く人の健康を守る「日替わり定食」の提供 ボリューム満点かつ栄養バランスに配慮した日替わり定食を提供。朝・夕2食付きとお弁当付きの3食プランから選べて、毎日食べても飽きない家庭の味で長期出張者の健康管理を強力にサポートします。

また、「おにぎり無料サービス」や「アイス無料サービス」「給茶機サービス」「洗濯機・乾燥器無料」「冷えたジョッキサービス」など無料サービスも充実しております。

【ワークマンハウス苫小牧船見 基本情報】

【ワークマンハウスプレミアム苫小牧北栄 基本情報】

【宿泊料金】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102977/table/21_1_70b57d28e89697d5826bf838cdcb00eb.jpg?v=202604210451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/102977/table/21_2_9b025da1ada8c27aa720791e56e58352.jpg?v=202604210451 ]

・1泊からご利用可能

・30泊以上の長期ご利用で、最大22％オフとなるマンスリープランが利用可能

※ 別途宿泊税100円/泊がかかります

※ 初期費用不要。清掃費、布団代などの追加費用はかかりません

■ワークマンハウス苫小牧船見店（客室にユニットバス無し）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/102977/table/21_3_ae58e6d0274ad3d97406e4ac0568ad2b.jpg?v=202604210451 ]

■ワークマンハウスプレミアム苫小牧北栄（全室ユニットバス付）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/102977/table/21_4_f163db92936d55d9b286010752ccb33b.jpg?v=202604210451 ]

＜運営会社＞

レッドホーストラスト株式会社

本社：〒060-0061 札幌市中央区南1条西2丁目5番地 南一条Kビル 8階

設立：1999年8月

代表者：代表取締役 八重樫 暁

事業内容：

北海道内でワークマンハウスを31店舗運営

※ 7月開業予定の「ワークマンハウス帯広」と今回オープン予定の苫小牧2店舗を含む

地域経済と日本のインフラ維持を支えるために2020年に「ワークマンハウス」事業を開始。2027 年までに北海道内で合計1,500室の「ワークマンハウス」のオープンを目指し、さらには宿泊需要が高い日本各地の地方エリアへの出店も展開していきます。

・宿泊施設企画運営事業

・工事事業者支援事業

・不動産の売買

会社ホームページ： https://redhorse-trust.com/

▼本リリースに関する取材等のお問い合わせ

レッドホーストラスト株式会社 マーケティング部 担当：東出

TEL：070-3115-9022

MAIL：higashide.may@redhorse-group.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d102977-21-4af6f6e997ea57675fc963d7682ee11c.pdf