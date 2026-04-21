ダークファンタジー漫画『ドロヘドロ』より、「カイマン」がフィギュアで再登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200368&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）




【製品情報】


□参考価格：18,480円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全高約230mm


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型製作・彩色：五島純



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。






















ダークファンタジー漫画『ドロヘドロ』より「カイマン」が再登場！


雰囲気抜群、ボリューム感たっぷりの重量感あふれるフィギュアです。


今回は原型制作において最前線で活躍する五島純氏が原型・彩色ともに担当しカイマンの体格を1/8スケールでハイクオリティに再現。


顔は「素顔」と「マスク顔」を付け替え可能な仕様となっております！


衣装も細やかに、マスク顔の奥の瞳まで、全身に渡る拘り抜いたハイディティールな造形となっています。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200368&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)2020 林田球・小学館／ドロヘドロ製作委員会



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)