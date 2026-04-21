ダークファンタジー漫画『ドロヘドロ』より、「カイマン」がフィギュアで再登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

●ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200368&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）

【製品情報】

□参考価格：18,480円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約230mm

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型製作・彩色：五島純

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

ダークファンタジー漫画『ドロヘドロ』より「カイマン」が再登場！

雰囲気抜群、ボリューム感たっぷりの重量感あふれるフィギュアです。

今回は原型制作において最前線で活躍する五島純氏が原型・彩色ともに担当しカイマンの体格を1/8スケールでハイクオリティに再現。

顔は「素顔」と「マスク顔」を付け替え可能な仕様となっております！

衣装も細やかに、マスク顔の奥の瞳まで、全身に渡る拘り抜いたハイディティールな造形となっています。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ドロヘドロ カイマン 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200368&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)2020 林田球・小学館／ドロヘドロ製作委員会

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)