株式会社ストラテジックキャピタル

弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファンド及び弊社（以下「提案株主」と総称します。）は、山洋電気株式会社（以下「当社」といいます。）の株式を約１６%保有しています。

提案株主は、今般、当社に対し、来る６月開催予定の当社の定時株主総会において株主提案権を行使する書面を発送し、特集サイト（https://stracap.jp/6516-SANYODENKI/）を開設いたしましたので、本件を公表いたします。

議題１．取締役１名選任の件

（概要）資本市場に対する知見を有し、投資運用業者の経営者および運用担当者としての経験を持つ、株式会社ストラテジックキャピタル代表取締役・丸木強を、当社の取締役として選任することを提案します。

議題２．取締役の任期に係る定款一部変更の件

（概要）毎年の選任を通じて株主による監督機能を強化し、取締役会の説明責任と緊張感を高めるため、取締役の任期を２年から１年に短縮することを提案します。

議題３．指名委員会の設置に係る定款一部変更の件

（概要）取締役の指名における独立性・客観性・説明責任確保のため、指名委員会の設置を提案します。

※議題３につきましては、当社が２０２６年４月１５日付で任意の指名委員会の設置を公表したことを受け、取り下げました。

議題４．資本政策の検討に係る定款一部変更の件

（概要）取締役会が少なくとも年１回以上、株主価値向上の観点から、財務健全性に関するKPI、ならびにそれを踏まえた資本政策の評価及び方針について審議し、概要および審議の結果としての株主還元方針を開示することを提案します。



議題５．株式分割に係る定款一部変更の件

（概要）株主総会の決議をもって株式分割を行えるようにすることを提案します。

議題６．株式分割及び株式分割に伴う発行可能株式総数に係る定款一部変更の件

（概要）「議題５」が承認可決されることを条件として、当社普通株式について１株につき５株の割合による株式分割を行うこと、またこれに伴い発行可能株式総数を１億５,０００万株から７億５,０００万株に変更することを提案します。

各提案に関する詳細な説明は、https://stracap.jp/6516-SANYODENKI/をご参照ください。

（リリース全文）

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-115-9767617e8db8165753b672644db38a8b.pdf

（添付資料）提案株主が山洋電気に提案する議題の内容（全文）及び理由（全文）

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-115-21acc06ee8ce099aad4caf26ec2bfb9b.pdf株式会社ストラテジックキャピタル

会社経営陣との対話や株主の権利行使などを通じて、企業・株主価値の向上を目指します。