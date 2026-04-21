東京23区内のタクシーを「NMNサプリ P3」に。ヒカルの実体験を元に商品開発をした「NMNサプリP3」で新タイアップ動画を4月20日（月）より開始

株式会社LADDER

※2024年4月～2026年2月の間

この度、YouTuberヒカルプロデュース「P3」を提供する株式会社LADDER（所在地：東京都港区、代表者：代表取締役 持丸正裕）は、4月20日（月）よりヒカルが出演するタイアップ動画の放映を都内最大級(※1)のメディア「GROWTH」が展開する移動時間の情報番組「HEADLIGHT」にて、放映開始しました。

本施策では、ビジネスパーソンや美容・健康意識の高い層が多く利用するタクシー内で、P3の魅力をヒカルにインタビューした動画を放映いたします。

(※1) 東京特別区・武三交通圏における当社のタクシーサイネージネットワーク導入数は11,500台となります。 特別区・武三交通圏の法人タクシー26,983台（令和5年3月末時点関東運輸局調べ）に対して、約42%のカバー率を誇ります。

■ タイアップ動画実施の背景

近年、タクシー内の動画放映は「高い視認性」と「集中して視聴されやすい環境」により、認知から購買までを後押しするメディアとして注目されています。

また、乗車直後のタイミングは特に注目度が高く、ブランドメッセージを効果的に届けることが可能とされています。

こうした特性を踏まえ、P3ではさらなる認知拡大と新規顧客獲得を目的に、本施策を実施する運びとなりました。

ユーザーの約30%（※2）がタクシーヘビーユーザーで、繰り返し乗車することで実現する広告への高いフリークエンシーが、広告想起度と理解度を高めます。

都内最大級（※1）のタクシーサイネージメディア「GROWTH」にて、商品をプロデュースしたヒカルのインタビュー動画が放映されます。

(※1) 東京特別区・武三交通圏における当社のタクシーサイネージネットワーク導入数は11,500台となります。 特別区・武三交通圏の法人タクシー26,983台（令和5年3月末時点関東運輸局調べ）に対して、約42%のカバー率を誇ります。

(※2) 出典：タクシーサイネージメディア「GROWTH」媒体資料（2026年4月時点）

■ 放映概要

・放映媒体：GROWTH

・放映期間：2026年4月20日～、5月18日～、6月1日～

・放映エリア： 東京23区、武蔵野市、三鷹市、一部横浜市・さいたま市 ほか

・放映台数：約11,500台

・コンテンツ：P3の特徴や開発背景を伝えるタイアップ動画

■ インタビュー内容

累計2,100万包(※1)を突破したエイジングケア(※2)サプリ『P3』。

本商品の開発背景やこだわりについてお話しいただきました。

１.P3の強みを教えてください（他のエイジングケア(※2)サプリとの違い）

僕自身が美容や健康のために取り入れていた習慣を、より多くの方に手軽に続けてもらえたらと思って「P3」を作りました。

NMNを含む美容健康成分を55種類配合していて、これ一つでまとめて摂れる設計です。

さらに1日分を個包装にしているので、毎日の習慣として取り入れやすいサプリになっています。

２.どんな方におすすめされたいですか？

「P3」はエイジングケア(※2)に気を使っている方や、忙しくて健康管理が後回しになりがちな方には特におすすめですね。

美容や健康のためにサプリをいくつも飲んでいる方も多いと思うんですが、「P3」は美容と健康の成分を1包にまとめているので、毎日の習慣として手軽に続けやすいと思います。

３.P3の開発背景を教えてください。

美容に気を遣うようになってから、視聴者の方に「何飲んでるんですか？」って聞かれることが増えたんですよ。

僕自身も若々しくいるために、自分が続けたいと思えるサプリを作りたいと思ったのがきっかけです。

そこで専門家の方と一緒に開発したのが「P3」で、毎日続けやすい形にこだわって作りました。

個包装にして、旅行や出張でも持ち運びやすい設計にしています。

４.開発に約1年かかったと伺いました。こだわりのポイントを教えてください。

「P3」の開発にあたり一番こだわったのは、続けやすさと成分のバランスですね。

サプリって結局、続かなかったら意味がないと思っているので。

P3はNMN15000mg(※3)を含めた55種類の美容健康成分を配合して、1日1包(※4)10粒の個包装でまとめて摂れる設計にしています。

５.3周年を迎えて、反響はいかがですか？

「P3」は3周年を迎えましたが、ここまで長く愛用してもらえるとは思っていなかったので、本当に嬉しいですね。

SNSでも「ずっと続けています」とか「生活の習慣になっています」って声をいただくことも多くて、

満足度も89%(※5)という結果になっています。

これからも、長く愛されるサプリとしてもっと多くの人に知ってもらえたら嬉しいです。



(※１)2024年4月～2026年2月の間 (※2)年齢に応じた栄養補給ケア (※3)1箱当たりの配合量 (※4)目安料として (※5)2025年8月購入者(定期初回)の9月継続率(定期2回目)

詳細を見る :https://pthree.jp/lp?u=P3_015_AD_06796&utm_source=ld_0001&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=lc_prtimes_20260420_01

【株式会社LADDERについて】

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

URL：https://ladder.co.jp

P3：https://x.gd/eZHQ0

P3 BOOSTER：https://x.gd/jFvBI

さらば糖脂塩：https://x.gd/BghEX

CHILLERS：https://x.gd/ZGtzB

Recovenel：https://x.gd/RUy08

ふわっとマシュマロブラ：https://x.gd/jp6g4

HTF：https://x.gd/m57Ma (https://x.gd/m57Ma)