AI CROSS、不動産業界向け生成AI伴走型支援を開始

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：原田典子、以下「AI CROSS」）は、2026年4月9日より、株式会社アスコット（東京都渋谷区、代表取締役会長：中林毅、以下「株式会社アスコット」）への生成AI伴走型支援を開始しました。

支援の背景と課題認識

１.なぜ今、不動産業界に生成AI活用支援が必要か

不動産業界では、物件収支分析・投資委員会向け資料作成・棚卸資産管理など、多数の定型業務・分析業務が存在します。生成AIやAIエージェントツール導入が進む一方、業務への本格的な組み込みや活用定着には、さらなる一歩が必要とされています。

特に、実務に直結するユースケースの発掘や、企業のトップならびにメンバー全体のAIリテラシー向上を含めた組織的な定着化が、業界全体の共通テーマの一つとなっています。



２.なぜAI CROSSが支援するのか

AI CROSSは多数のセミナー・研修・アドバイザリーを通じ、様々な業種における生成AI活用支援の実績を積み上げてきました。生成AIやAIエージェントへの深い理解によって、Claude（Cowork/Code）等の最新AIツールを活用した実践的な支援が可能です。

■支援方針

本支援では、以下の方針に基づき、株式会社アスコット社内での生成AI活用の自走化を目指します。

１. クイックウィン（早期成果）の重視

身近なデモや実務に沿ったユースケースから始め、利用者の興味と自信を醸成する

２. 実践的なユースケースの共創

GeminiやClaudeなどのツールを活用し、業務に即した具体的な活用事例を共同で開発する

３. 伴走型支援による定着化

壁打ちアドバイザリーと継続的なサポートを組み合わせ、安心してAIを活用できる環境を整える

■コメント

株式会社アスコット 代表取締役会長 中林氏

写真：株式会社アスコット 代表取締役会長 中林氏

「当社は不動産物件の企画開発から売買、経営管理に至る広範な領域において、生成AIの活用余地は極めて大きいと考えています。単なる業務効率の改善に留まらず、市場環境の変化や事業状況の可視化を早期に実現し、全社の活動をより付加価値の高いビジネスへシフトさせる方針です。AI CROSS社の伴走により、こうした課題解決にスピーディーに取り組んでまいります。」

AI CROSS株式会社 AIエバンジェリスト 菊川

写真：AI CROSS株式会社 AIエバンジェリスト 菊川

「不動産ビジネスは、データを集めて整理し、判断に落とし込むまでのプロセスに大きな時間と知見が積み上がっている領域です。だからこそ、生成AIを「ツール導入」ではなく「業務そのものの設計変更」として捉え直すことで、現場の実感を伴った変化が生まれると考えています。

今回のアドバイザリーで私が大切にしたいのは、いきなり高度な仕組みを構築することではなく、まず経営層ならびにメンバーの皆さま一人ひとりが「自分の仕事が変わる」という確かな手応えを得ていただくことです。日常業務のなかで小さな成功体験を積み重ね、その上で組織としての活用基盤を整え、最終的に自走できる状態へと導いていく。この順序を踏むことが、定着までの最短ルートだと私は考えています。

いま私は、「AI格差は、そのまま経営格差になる」という危機感を強く持っています。不動産業界はAIによる業務変革の余地が非常に大きく、かつその成否が今後の競争力を大きく左右する領域です。アスコット様とともに、業界の先行モデルとなる取り組みを丁寧に積み上げていきたいと考えています。」

■今後の展望

AI CROSSは、今回の株式会社アスコットへの支援を不動産業界における生成AI業務実装の先進モデルケースとして位置づけています。アドバイザリーで得られたユースケースやノウハウを体系化し、不動産業界全体のAX推進に向けた展開を進めていきます。

【AI CROSS株式会社 会社概要】

会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

事業内容：「Smart Work, Smart Life」を理念に、SMS／RCS配信やAI予測分析、生成AI導入支援などのテクノロジーを通じて、企業の業務効率化と生産性向上を支援する企業で、2019年に東証グロース市場へ上場しています。

https://aicross.co.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ窓口】

AI CROSS株式会社 広報担当 アブドゥール

E-mail: pr@aicross.co.jp

電話：050-1745-3057

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。