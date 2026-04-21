グループ企業の重要人事のお知らせ
株式会社GENDA
[表: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/220_1_fe94342508be2d10a1170e036c58b57f.jpg?v=202604210851 ]
株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚）のグループ企業において執り行う重要人事をお知らせいたします。
1）株式会社GENDA GiGO Entertainment
2026年4月21日付で、以下の人事異動を執り行います。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/220_1_fe94342508be2d10a1170e036c58b57f.jpg?v=202604210851 ]
※退任：上野 聖、斉田 雄自
■グループ全体図
■GENDA会社概要
「世界中の人々の人生をより楽しく」
GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に広がる「楽しさの絶対量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。
アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。
会社名：株式会社GENDA
代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚
設立：2018年5月
所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F
Webサイト：https://genda.jp
GENDA IRページ： https://genda.jp/ir