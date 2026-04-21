従来の分娩着・院内着の常識を覆す。デザインと機能性にこだわった「purete（ピュルテ）」が 2026年最新コレクションを発表（4月1日販売開始）

株式会社ワンズワード

株式会社ワンズワード（所在地：東京都台東区 代表取締役：山上則幸）が展開する、病院・産婦人科（病産院）向け分娩着・院内着ブランド「purete（ピュルテ）」は、この度「2026年最新コレクション」を発表いたしました。

「purete（ピュルテ）」は、従来の常識を覆す高いデザイン性と機能性を兼ね備えた、新しいスタイルの分娩着・院内着をご提案しております。

競争が加速する産科医療業界において、「一目で伝わる付加価値」を創出する選択肢として、2022年のブランド設立以来、全国100施設を超える病院・産院・クリニック様にご導入いただいております。

近年、ホスピタリティ向上の一環として、ホテルのような内装や充実したサービスを提供する病産院様が増えています。こうした中で、ピュルテは、その華やかなデザインとフォトジェニックな美しさにより、施設の魅力を視覚的に表現。患者様へのおもてなしを形にするブランディングツールとして、多くの支持をいただいております。

【purete 公式サイト】https://purete.jp/

2026 New Collection Theme 「 心ときめく、輝く朝へ。」

最新コレクションでは、新しい誕生を待つママの期待感と、進化を続ける病産院様の想いを表現しました。これまでのイメージを一新し、華やかで美しいカラー展開と、より軽やかで扱いやすい素材選びにこだわっています。

【新作Pick Up】 分娩着 ～ Maternity Dress ～

ピュルテの分娩着は、肩から袖口まで全開する設計。点滴や検温の処置など、医療現場に配慮した仕様です。また、すべての製品が、工業用・院内洗濯に対応しており、繰り返しの洗濯でも美しさを保ちます。

◆タックプリーツ分娩着サイズ：F展開色：花柄 / テラコッタ / ブラウン◆クルーネック分娩着サイズ：F展開色：グレーサックス / ローズピンク / ハニーゴールド

【新作Pick Up】 院内着 ～ Maternity Pajamas ～

◆丸襟ストライプ院内着 サイズ：M/Ｌ 展開色：アクア / オレンジ / ピンク◆リボンドレープ院内着 サイズ：Ｍ/Ｌ 展開色：ローズ / ベージュ / ネイビー

2026年最新WEBカタログはこちら :https://purete.jp/catalog/26/

「purete」の特徴

ピュルテは、病産院様の雰囲気に合わせてカタログ製品の生地色や素材を変更する「セミオーダー」から、形やデザイン等を完全オリジナルで製作する「フルオーダー」まで承っております。また、カタログ製品へのネームタグやロゴ刺繍など、細やかなカスタマイズにも対応しております。病産院様のコンセプトを細部まで反映した“世界に一着だけ”の分娩着・院内着は、他院との差別化を明確にし、施設独自のブランド価値をより深くママたちへ届けます。

見本サンプルの貸出も行っております。公式WEBサイトよりお問合せください。

【purete（ピュルテ）】

病産院さまのための分娩着＆院内着ブランド

公式サイト：https://purete.jp/

【purete Baby（ピュルテベビー）】

（ピュルテの姉妹ブランド）

病産院さまのためのベビー服ブランド

公式サイト：https://baby.purete.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ワンズワード

分娩着・院内着・ベビー服などの病産院向けの製品の企画・製造・販売

代表者：代表取締役 山上則幸

設 立：2010年4月

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野3-6-8

電話 ：03-5829-9550 （担当：山上・吉原）

FAX ：03-5829-9551

メールアドレス： info@purete.jp