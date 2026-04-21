「葬儀の口コミ」お布施の実例データを17都市に拡大｜新たに154件を追加公開

株式会社ディライト

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 亮）は2026年4月19日、全国17都市において、実際に支払われたお布施の金額データ154件を新たに公開しました。

本調査は、2026年3月に公開した横浜市・名古屋市・福岡市に続く第2弾です。これにより、累計で全国20都市のお布施実例が「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）上で閲覧可能になりました。

前回実施した3都市の調査では、葬儀で支払われたお布施はいずれも約30万円前後でした。今回実施した17都市の調査では、支払われた金額の幅が約21万～42万円と広がり、居住地域によって大きな差があることがわかりました。

今回公開した17都市のお布施実例（抜粋）

以下は、各都市で葬儀の際に実際に支払われたお布施から、主要宗派の実例を1件ずつ抜き出したものです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136732/table/87_1_d5c27ca1fa07623b70c64e21033fcc74.jpg?v=202604210951 ]

※上記は各都市のお布施実例の一部です。宗派別・法要別の詳細データは各都市のページで確認できます。

お布施の実例データを拡大公開した背景

ディライトが2026年2月20日に40代～50代の男女1,000人を対象に実施した「葬儀社選びの不安に関する調査(https://soogi.jp/news/2351)」では、葬儀社を選ぶ前に知っておきたい情報として「お布施・食事代まで含めた、リアルな支払い総額の実例」を挙げた人が50.7%に上りました。

お布施の金額は「調べてもわからない」

お布施は僧侶への感謝の気持ちを示すものであり、明確な定価が存在しません。ディライトが2025年1月に1,002人を対象に実施した「お布施に関する調査(https://soogi.jp/news/2003)」では、「お布施の相場や基準がわかりづらかった」が41.6%で最多、「お布施の金額をお寺や僧侶に直接聞くのがはばかられた」が20.8%と続き、約6割がお布施の金額を把握できていない状況が明らかになっています。

お布施の一般的な相場は公開されているものの、宗派・形式・戒名の有無によってお布施の金額は大きく変動します。消費者にとっては「調べてもわからない」情報であり、お布施が葬儀費用全体の見通しを立てにくくする要因になっていました。

2026年3月に横浜市・名古屋市・福岡市の3都市でお布施の実例91件を先行公開しましたが、3都市だけでは主要地域をカバーするには不十分でした。そのため、調査対象を17都市へ拡大し、より多くの地域のお布施実例を閲覧できるようにしました。

都市によって異なるお布施の金額

前回「横浜市・名古屋市・福岡市で実施した調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000136732.html)」では、葬儀で支払われたお布施はいずれもおよそ30万円前後に収まっていました。今回の追加データでも多くの都市でお布施は25万～35万円の範囲に分布していますが、札幌市ではお布施の平均が約42万円、広島市では約21万円と、都市によって最大で約20万円の差がみられます。

また、同じ宗派でもお布施の金額が都市によって異なるケースが確認されています。たとえば浄土真宗本願寺派の葬儀では、神戸市でのお布施の平均が約53万円に対し、広島市では約21万円と2倍以上の開きがあります。

お布施の内訳も地域によって異なる

お布施の内訳を調査すると、地域や宗派によって構成も異なることがわかりました。

公開ページでは、お布施の合計金額だけでなく、読経料・戒名料・御車代・御膳料といった内訳も掲載しています。判断しづらい費用の構成を把握できるため、消費者がより具体的なお布施の見通しを立てる際に役立てることが可能です。

各都市のお布施の実例公開ページ

千葉市：https://soogi.jp/chiba/chiba-chuo/news/2383

北九州市：https://soogi.jp/fukuoka/kitakyushu-kokurakita/news/2381

札幌市：https://soogi.jp/hokkaido/sapporo-chuo/news/2385

神戸市：https://soogi.jp/hyogo/kobe-chuou/news/2384

大阪市：https://soogi.jp/osaka/osaka-chuo/news/2382

京都市：https://soogi.jp/kyoto/kyoto-nakagyo/news/2387

堺市：https://soogi.jp/osaka/sakai-sakai/news/2386

岡山市：https://soogi.jp/okayama/okayama-naka/news/2388

広島市：https://soogi.jp/hiroshima/hiroshima-naka/news/2389

さいたま市：https://soogi.jp/saitama/saitama-chuo/news/2398

相模原市：https://soogi.jp/kanagawa/sagamihara-chuoku/news/2391

新潟市：https://soogi.jp/niigata/niigata-chuo/news/2392

熊本市：https://soogi.jp/kumamoto/kumamoto-chuo/news/2393

仙台市：https://soogi.jp/miyagi/sendai-aoba/news/2394

川崎市：https://soogi.jp/kanagawa/kawasaki-kawasaki/news/2395

静岡市：https://soogi.jp/shizuoka/shizuoka-shimizu/news/2396

浜松市：https://soogi.jp/shizuoka/hamamatsu-naka/news/2397

※前回公開済みの横浜市・名古屋市・福岡市のデータも引き続き閲覧できます。

【横浜市】https://soogi.jp/kanagawa/yokohama-tsurumi/news/2365

【名古屋市】https://soogi.jp/aichi/nagoya-chikusa/news/2367

【福岡市】https://soogi.jp/fukuoka/fukuoka-minami/news/2366

調査概要

調査実施時期：2026年3月28日～2026年4月10日

調査対象：札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・川崎市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・京都市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市・広島市・北九州市・熊本市のお寺にお布施を渡した男女

サンプル数：154件（有効回答数）

調査地域：全国

調査方法：インターネット調査

調査元：株式会社ディライト

葬儀の口コミとは？

「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）は、葬儀社選びという精神的にも時間的にも困難な問題を解消するために作られたウェブサイトです。

実際に葬儀をした方からの口コミ、詳しい葬儀社情報を提供しています。

「葬儀の口コミ」の主な特徴

会社概要

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会社名 ：株式会社ディライト

設立 ：2007年10月1日

本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F

代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）

資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）

URL ：https://delight.co.jp

サービス

『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp

『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com

『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp

『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/

『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/