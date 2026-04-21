サイバー・バズ、スクラビングバブルのVTuberタイアップ施策を総合プロデュース

株式会社サイバー・バズ

ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高村 彰典）は、ジョンソン株式会社が展開する住宅用洗剤ブランド「スクラビングバブル」において、VTuberファン層という新たなターゲット開拓および売上最大化を目的としたYouTubeタイアップ配信および購買連動型キャンペーン施策を総合プロデュースいたしました。

本施策は、Neo-Porte所属の白雪レイド氏、個人勢VTuberの歌衣メイカ氏を起用し、事務所を横断したコラボキャスティングを実施しました。YouTubeタイアップ配信と連動したキャンペーンを展開した結果、目標販売個数500個を大幅に達成しました。

■ファン心理を起点に設計した「トリプルチャンス」キャンペーン

本施策では、VTuberファンの参加意欲とコレクション心理を踏まえたインセンティブ設計を行いました。

対象商品を購入し、レシートをアップロードすることでボイスを全員にプレゼント。さらに、ボイスをダウンロードしたユーザーの中から抽選で60名にボイス入り描き下ろしアクリルスタンドを提供する設計としました。

加えて、ボイスダウンロード数が500件を達成すると、新たな描き下ろし壁紙を全員にプレゼントする“達成型インセンティブ”を設定。ファンコミュニティ全体で目標達成を目指す構造を組み込みました。

この「全員プレゼント」「抽選特典」「達成型報酬」のトリプルチャンス設計により、単発参加ではなく継続的な拡散と再訪を促進。結果として目標販売個数500個を大幅に達成しました。

■最適な人選と統合設計で成果を生むプロデュース体制

VTuber施策では、所属事務所や活動形態ごとの特性を踏まえた調整が求められます。また、ファン層の親和性やブランドとの適合性を慎重に設計することが、成果創出の鍵となります。

サイバー・バズは、各VTuberの特性やファン層の重なりを分析したうえで最適な組み合わせを設計。キャスティングにとどまらず、配信企画設計、キャンペーン構造設計、インセンティブ制作、特設サイト制作、広告配信設計までを一気通貫で担当しました。

■サイバー・バズのVTuber特化キャスティングサービスの強み

VTuber市場は拡大を続ける一方、単なる起用のみでは成果に結びつきにくいフェーズへと移行しています。重要なのは、IPの世界観理解、ファンコミュニティとの関係性設計、そして購買導線までを見据えた統合的なプランニングです。

サイバー・バズは、SNSマーケティングで培った豊富な知見を活かし、VTuber施策を成果創出型へと設計します。

強み１.：幅広いVTuberネットワーク

大手事務所所属VTuberから個人勢まで幅広く対応可能。商材特性やターゲット層、ブランドトーンに応じた最適なキャスティングを実現します。

強み２.：ファン心理を踏まえた設計力

VTuberファン特有の応援文化やコミュニティ構造を理解し、広告色を抑えた自然な訴求を設計。視聴体験の熱量を購買行動へと接続します。

強み３.：一気通貫のプロデュース体制

キャスティング、企画立案、配信構成設計、インセンティブ制作、特設ページ制作、効果検証までワンストップで対応。単発施策にとどまらず、シリーズ化や中長期活用設計も可能です。

家電・ガジェット・エンタメ領域に限らず、消費財やサービス商材など幅広い業界での活用実績を有しています。VTuberを活用した売上拡大やファンコミュニティとの接点強化をご検討の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://www.cyberbuzz.co.jp/contact/

■株式会社サイバー・バズ 会社概要

2006年に創業、2019年にマザーズ上場（現グロース市場）。現在「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開。「インフルエンサーサービス」「SNSアカウント運用」「インターネット広告販売」などSNS周辺領域のソリューションを一気通貫で提供。

・事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業、ライブ配信プラットフォーム事業、HR事業、投資事業

・所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町12－10 住友不動産渋谷インフォスアネックス4,5,6F

・東京証券取引所グロース市場 証券コード 7069

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