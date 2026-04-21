ことのは文庫イメージソングプロジェクト4月楽曲！ 『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』イメージソングを、marbleが担当！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトにおいて、2026年4月刊行作品のイメージソングを、書籍発売日の2026年4月20日（月）より各音楽配信サービスにてサブスク配信開始したことをお知らせいたします。
『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』イメージソング担当アーティスト紹介
marble
marble
音楽専門学校で出会い、最初はmiccoのソロ活動のためのライブサポートメンバーとして菊池達也が参加、意気投合しユニットとして活動を始める。
1999年に二人組ユニット「THE STUDENT’S」としてワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。
2005年から新たな音楽性を求めドラムを加えた新ユニット「marble」としての活動を始める。
ライブや音源制作など精力的に行なっていたがドラムが脱退。
再び二人に戻ったが2007年にTVアニメ『ひだまりスケッチ』ED主題歌に決まり、「芽生えドライブ」でLantisからメジャーデビュー。
その後は数々のTVアニメ主題歌、楽曲提供など手掛ける。
2014年にmarbleとしての活動休止をしソロ活動をしていたが2020年に再始動。
現在は、自身のライブ活動の音源制作の他、楽曲提供なども精力的に行なっている。
marble【official】
https://x.com/marble_2020
http://marblemarble.jp/
『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』イメージソング
冬の果て、君の影
アーティスト：marble
作詞作曲：micco
編曲：菊池達也
サブスクはこちら！
https://linkco.re/Az6RnRPF
4月刊行書籍
『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』
春爛漫の京都。孤独な俳優の素顔。壱弥の過去。舞い散る花びらと共に明かされる切ない家族の記憶。
定価：803円 （本体730円＋税10%）
著：泉坂光輝／イラスト：くろのくろ
発売日：2026年4月20日（紙・電子）
サイズ：文庫
ISBN： 9784867169452
https://kotonohabunko.jp/detail/ephemeral5/
ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト 特設サイト
https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/
ことのは文庫
ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。
累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。
ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/
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Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/
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マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547