ことのは文庫イメージソングプロジェクト4月楽曲！ 『神宮道西入ル　謎解き京都のエフェメラル　春立つ霞の恋心』イメージソングを、marbleが担当！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトにおいて、2026年4月刊行作品のイメージソングを、書籍発売日の2026年4月20日（月）より各音楽配信サービスにてサブスク配信開始したことをお知らせいたします。

『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』イメージソング担当アーティスト紹介

marble

marble

音楽専門学校で出会い、最初はmiccoのソロ活動のためのライブサポートメンバーとして菊池達也が参加、意気投合しユニットとして活動を始める。

1999年に二人組ユニット「THE STUDENT’S」としてワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。

2005年から新たな音楽性を求めドラムを加えた新ユニット「marble」としての活動を始める。



ライブや音源制作など精力的に行なっていたがドラムが脱退。

再び二人に戻ったが2007年にTVアニメ『ひだまりスケッチ』ED主題歌に決まり、「芽生えドライブ」でLantisからメジャーデビュー。

その後は数々のTVアニメ主題歌、楽曲提供など手掛ける。



2014年にmarbleとしての活動休止をしソロ活動をしていたが2020年に再始動。

現在は、自身のライブ活動の音源制作の他、楽曲提供なども精力的に行なっている。

marble【official】

https://x.com/marble_2020

http://marblemarble.jp/

『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』イメージソング

冬の果て、君の影

アーティスト：marble

作詞作曲：micco

編曲：菊池達也

サブスクはこちら！

https://linkco.re/Az6RnRPF

4月刊行書籍

『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』

春爛漫の京都。孤独な俳優の素顔。壱弥の過去。舞い散る花びらと共に明かされる切ない家族の記憶。

定価：803円 （本体730円＋税10%）

著：泉坂光輝／イラスト：くろのくろ

発売日：2026年4月20日（紙・電子）

サイズ：文庫

ISBN：‎ 9784867169452

https://kotonohabunko.jp/detail/ephemeral5/

ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト 特設サイト

https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/

ことのは文庫

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm

Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547