家族みんな“びしょぬれかくご”！テーマパークで安全安心に全力水あそび！『レゴランド(R) でびしょぬれの夏』

LEGOLAND Japan合同会社

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートでは、『レゴランド(R) でびしょぬれの夏』を、2026年7月10日(金)～8月31日(月)の期間限定で開催いたします。

おむつキッズから小学生まで、年齢に合わせた“びしょぬれ”体験を安全に満喫できるレゴランド(R)・ジャパンの夏は、1年の中でもより一層、元気で明るい声がパーク内各所で聞こえてくる季節。

今年の注目は、大人気の巨大水遊びゾーンがリニューアルした「ウォーター・メイズII」。シンボルの“ブルードラゴン(レゴ(R) ブロック約32万個使用)”はそのままに、6つのゾーンが生まれ変わって新登場。ウォーターキャノンから水しぶきが飛び交う中、ドラゴンスライダーやぱちゃぱちゃひろばなど、計6つのゾーンをお楽しみいただけます。また、1日あたり約1,000人分のキャパシティを増やし、より多くのゲストに体験いただけるように進化した、ウォーター・メイズIIは必見です。

その他にも、昨年も好評だった“びしょぬれ”アクティビティ5つに加え、季節感あふれる「ひまわり」のフォトスポットなど、夏休みも重なる本期間に、家族で過ごす忘れられない思い出を作っていただけます。

一方、パーク内では、“食”に新たな話題が登場いたします。年に1度、レゴランド(R)・ジャパン・リゾートで働くスタッフに向けて総料理長が振る舞い、「美味しい！！」と大好評だった秘伝のカレーライスが満を持して商品化。

たくさん“びしょぬれ”になった後は、レゴランド(R) ・ジャパン初の特製カレーでお腹も心も満たしていただけます。

レゴランド(R) でびしょぬれの夏概要

【イベント名称】レゴランド(R) でびしょぬれの夏

【開催期間】2026年7月10日(金)～8月31日(月) ※一部アクティビティは2026年5月30日(土)～9月27日(日)開催

【会場】レゴランド(R)・ ジャパン イベントエリア他

【内容】ウォーター・メイズII／海賊団と灼熱(しゃ～くねつ)シャクササイズ／スプラッシュ・パッド／びしょぬれのパイレーツ・ショア／ビルド・ア・ボート／デュプロ(R)・プレイ／ドレミでパチャチャ／夏のフォトスポット「ひまわり」

【New】1.ウォーター・メイズII▲ウォーター・メイズII エリアイメージ

大人気の巨大水遊びゾーン「ウォーター・メイズ」が、リニューアルして登場。レゴ(R) ブロック約32万個で作られた巨大シンボルの“ブルードラゴン”はそのままに、「ブルードラゴンの滝／ドラゴンスライダー／ぼうけんめいろ／びゅーーんとスライダー／つるつるマウンテン／ぱちゃぱちゃひろば」の6つのゾーンを新たにお楽しみいただけます。また、各所にウォーターキャノンを設置し、水しぶき飛び交う中、家族で思いっきり水あそびをお楽しみいただけます。

【開催場所】イベントエリア

【開催期間】2026年6月13日(土)～8月31日(月) ※2026年7月5日(日)までは土曜日、日曜日のみ先行してオープン

【対象年齢】3歳～／5歳以下は大人同伴要／水着着用必須

【利用方法】当日事前予約制／40分毎の入替制

【定 員】430人／1回

【予約方法】公式ウェブサイト特設ページにて当日分予約受付 ※予約可能人数には限りあり／無くなり次第終了

2.海賊団と灼熱(しゃ～くねつ)シャクササイズ

レゴランド(R)・ジャパンでびしょぬれを満喫するためには、準備体操が必要不可欠。準備体操の大切さを、小さなお子さまにも楽しみながら知っていただきたいという想いから、びしょぬれかくごのスペシャル・ショー「海賊団と灼熱(しゃ～くねつ)シャクササイズ」が再登場いたします。

キャプテン ブラック・ビア率いる「黒ヒゲ海賊団」とシャークガイ率いる「サメ軍団」と一緒に歌って踊る水遊びショーで、「シャーク」と「エクササイズ」を掛け合わせた「シャクササイズ」は、“水遊び前の楽しい準備体操”として、お子さま～大人まで、みんなでびしょぬれになって楽しめると大好評。今年は、12基のウォーターキャノンに加え、ステージ上に3台のウォーターシューターを新たに設置し、昨年よりも大量の水でエリア全体がびしょぬれに。小さなお子さまでも真似しやすいので、家族みんなで「レッツ、シャクササイズ！」

【開催場所】レゴ(R)・シティ エリア(ザ・ワーフ)特設ステージ

【開催期間】2026年7月10日(金)～9月13日(日) ※2026年9月6日(日)以降は土曜日、日曜日のみ開催

【対象年齢】全年齢

3.スプラッシュ・パッド

小さな子どもたちも安心して楽しめる、水深10cmの夏季限定のウォーターエリア。レゴ(R) ブロックをイメージしたすべり台やシャワーなど、水しぶきたっぷりの楽しい仕掛けが満載です。

約2分に1度、約1,200リットルもの水が頭上から一気に降り注ぐびしょぬれ体験が大人気で、お子さまの“驚き＆楽しい”表情の瞬間は、夏の思い出写真の撮影チャンスです。

【開催場所】レゴ(R)・シティ エリア

【開催期間】2026年5月30日(土)～9月27日(日)

【対象年齢】全年齢／5歳以下は大人同伴要／水着着用必須

【利用方法】当日事前予約制／1回30分毎の入れ替え

【定 員】150人／1回

【予約方法】公式ウェブサイト特設ページにて当日分予約受付 ※予約可能人数には限りあり／無くなり次第終了

4.びしょぬれのパイレーツ・ショア

高さ約4mから水が降り注ぐ「水のシャワーゲート」をくぐると、そこは全身びしょぬれかくごの海賊「パイレーツ・ショア」エリア。夏季限定で、全11基のウォーターキャノンが30秒ごとに発射され、エリアに水が飛び交います。

さらに、人気アトラクション「スプラッシュ・バトル」では、海賊船に乗り込み、止まることのない滝の水を浴びながら、水鉄砲を使ってゲスト同士で水のかけ合いバトルが楽しめます。また、「スプラッシュ・バトル」の周囲には、発射ボタンを押すと高さ約15mまで水柱が噴き上がる全5基の「ウォーター・ボム」が設置されており、足を踏み入れたら乾いたままでは脱出できない本エリアには、“びしょぬれかくご”でお越しください。

【開催場所】パイレーツ・ショア エリア

【開催期間】2026年5月30日(土)～9月27日(日)

【対象年齢】3歳～ ※ウォーターキャノンや滝、水鉄砲などによる水ぬれにご注意ください

5.ビルド・ア・ボート

レゴランド(R)・ジャパンに来たなら“レゴ(R) ブロック”でたくさん遊ぶのも醍醐味のひとつ。

レゴ(R)ブロックを使って自分だけのオリジナルボートを作るプレイエリア「ビルド・ア・ボート」に、夏季限定の水に浮かぶクリアパーツ、海賊船パーツなどが登場いたします。組み立てた後は、発射台やダムなどがある水路に浮かべたり流したりして、みんなで競争してお楽しみいただけます。屋根が付いているプレイエリアなので、日差しの強い日でも安全安心にお子さまと一緒に遊んでいただけます。

【開催場所】レゴ(R)・シティ エリア

【開催期間】期間限定のパーツは2026年5月30日(土)～9月27日(日)に登場

6.デュプロ(R)・プレイ ※おむつキッズも遊べる

屋根のある「デュプロ(R)・バレー」内に、水あそびができる「デュプロ(R)・プレイ」が今年もオープン。3歳～6歳のお子さまが安心して水あそびデビューができるスライダー、高さ約30～50cmの水柱がランダムに噴出されるスポットなどをお楽しみいただけます。また、暑さ緩和対策として直径約5mの巨大ファンを設置しており、子どもの成長を、涼しい日陰から見守ることができる、パパママにも嬉しいエリアです。

【開催場所】ブリックトピア エリア「デュプロ(R)・バレー」内

【開催期間】2026年5月30日(土)～9月27日(日)

※水着着用自由／オムツのまま可

※コインロッカー付き更衣室を、パーク内に2箇所設置(スプラッシュ・パッド付近／レインボー・デザイン・スタジオ)

7.ドレミでパチャチャ ※おむつキッズも遊べる

レゴ(R) ブロックで作られた楽器のモニュメントの前に立つと、様々なメロディーが流れる楽しい仕掛けの「ドレミでパチャチャ」。高さ約30～50cmの水柱が、ライトで色とりどりに照らされながらパチャパチャと吹き出し、視覚や聴覚で楽しめる水あそびエリアです。広さ260平方メートル のスペースは、小さなお子さまも安心して遊べるように、床面はゴムチップ入りの柔らかい素材でできており、飛び出す水を避けたり浴びたりしながら、親子で一緒に光と音の楽しい水あそびを満喫いただけます。

【開催場所】ブリックトピア エリア内

【開催期間】2026年5月30日(土)～9月27日(日)

※水着着用自由／オムツのまま可

※コインロッカー付き更衣室を、パーク内に2箇所設置(スプラッシュ・パッド付近／レインボー・デザイン・スタジオ)

一部びしょぬれアトラクションの入場確約権に関して

レゴランド(R)・ジャパン・ホテルのご宿泊や、対象商品のご購入で、「ウォーター・メイズII」と「スプラッシュ・パッド」の無料予約分が終了した場合でも、入場確約にてお楽しみいただくことが可能です。

＜対象１.＞レゴランド(R)・ジャパン・ホテルにご宿泊のゲスト

■内容： 「ウォーター・メイズII」もしくは「スプラッシュ・パッド」を無料にて体験いただけます

■期間：2026年6月13日(土)～8月31日(月)の対象アトラクション稼働日

＜対象２.＞ビーチサンダルまたはフェイスタオルをご購入いただいたゲスト

■内容： 「ウォーター・メイズII」もしくは「スプラッシュ・パッド」の入場確約権(税込500円／1名)をご購入いただけます

■期間：2026年6月13日(土)～8月31日(月)の対象アトラクション稼働日

※入場確約権の1日の販売数には限りがあるため、無くなり次第終了いたします

※対象商品1点の購入につき、入場確約権は複数購入いただけます

その他詳細情報は、公式ウェブサイト( https://www.legoland.jp/ )をご確認ください。

夏のフォトスポット「ひまわり」

エントランスを抜けると、目の前には夏の思い出を彩るたくさんの「ひまわり」がお出迎え。そのひまわりの中にはレゴ(R) ブロックで作られた特別なひまわりが隠れています。

また、今年は“キャプテン ブラック・ビアとシャークガイ”と一緒に写真が撮影できるフォトスポットに。季節を感じるフォトジェニックな空間で、家族の思い出に残る、ベストショットを撮影いただけます。

【開催場所】ファクトリー エリア内

【開催期間】7月10日(金)～9月13日(日)

～ゲストとスタッフの安全安心のために～「暑さ」緩和対策の取り組みについて

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートでは、小さなお子さまを持つご家族でも安心して安全にお楽しみいただけるよう、直径約5mの巨大ファンをはじめ、パーク内各所に大型パラソルやミストの設置など、日差しや暑さ緩和の対策に取り組んでいます。

また、働くスタッフの安全を守るため、定期的な水分補給やファンベストの着用、冷却アイテムの着用など、対策に努めております。

スタッフだけが知っている『ひみつのカレー』満を持してこの夏、解禁！

▲パーク内パラソル▲アトラクションに設置されたミスト▲大型ファン／屋根付きの「デュプロ(R)・バレー」▲「アーティファクト・ショップ」前に設置された巨大ファン▲スタッフ着用ファンベスト▲スタッフ着用背負う型冷却アイテム▲4種類のトッピングを乗せた、総料理長の『ひみつのカレー』 イメージ

キッズリゾートの総料理長が年に1度、レゴレナ(スタッフ)に向けて感謝デーで振る舞い、「美味しい！また食べたい！」と大好評のカレーライス。

これまで門外不出だった“ひみつ”のメニューが、パーク内の「ナイト・テーブル・レストラン」に、この夏新登場

いたします。中世のお城をテーマにした非日常空間で、総料理長秘伝の味をお楽しみください。

【販売場所】ナイト・テーブル・レストラン

【販売開始】2026年7月10日(金)～

【販売商品／税込価格】

・総料理長の『ひみつのカレー』 (1,300円～ ※フリードリンク付)

・総料理長の『ひみつのキッズカレー』(1,000円～ ※フリードリンク付)

※香薫あらびきポークウインナーやからあげ、ポテトなど、10種類以上のトッピングから好きなものをお選びいただけます(別料金)

※「ナイト・テーブル・レストラン」はプリマハム株式会社が協賛しています

※本リリース内の写真はすべてイメージ

※本リリースに記載されている価格はすべて予定価格

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