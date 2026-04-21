『勝利の女神：NIKKE』3.5周年記念生放送で新展開を発表！多彩なコラボ施策・リアルイベント情報が続々公開！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、2026年4月18日（土）に配信された3.5周年記念特別生放送「希望の星が再び輝く刻」にて、ゲーム外で展開される各種コラボレーションおよびリアルイベント施策を公開いたしました。

本稿では、生放送内で発表された主な展開内容をご紹介いたします。

■東急プラザ表参道にて「T.T. STAR」特別応援リアルイベント開催

3.5周年を記念し、東急プラザ表参道「オモカド」エントランスにて、「T.T. STAR」特別応援リアルイベントが2026年4月25日（土）から4月26日（日）まで開催されます（各日11:00～19:00）。

会場では、限定デザインの屋外広告展開に加え、等身大アニスの着ぐるみ演出や、来場者向けの記念ノベルティ配布予定。T.T. STARの世界観をリアルな空間で体感できる内容となっています。

また、会場では指定ハッシュタグを用いたSNS投稿キャンペーンも実施され、参加者にはイベント限定アイテムが配布される予定です。3.5周年を盛り上げる特別な機会として、ぜひご注目ください。

■東京ドームシティ アトラクションズとのコラボ開催決定

東京ドームシティ アトラクションズとのコラボレーションが決定いたしました。本作において遊園地とのコラボは初の取り組みとなり、2026年5月29日から6月28日までの期間限定で開催されます。

本コラボでは、アトラクションと連動したオリジナルボイスの実装をはじめ、コラボフードの展開や描き下ろしグッズの販売など、多彩な企画が予定されています。さらに、ミニキャラクターの登場など、来場者が楽しめる演出も用意されており、リアル空間で『NIKKE』の世界観を体験できる特別な機会となっています。

▼特設ページはこちら

https://at-raku.com/event/nikke/index.html

■タワーレコードとのコラボ展開＆コラボカフェ同時開催

タワーレコードとのコラボレーションが決定し、2026年5月1日から5月31日までの期間、渋谷店をはじめとする全国9店舗にてPOP UP SHOPが開催されます（※開催期間は店舗により異なります）。

本コラボでは、T.T. STARの世界観を表現した展示や関連アイテムの展開に加え、音楽コンテンツの新たな展開として、T.T. STAR楽曲の初LP化も決定しています。

さらに、タワーレコードカフェとのコラボレーションも同時開催。対象4店舗にて、キャラクターをモチーフとしたコラボフードや演出が展開され、作品の世界観を“体験”として楽しめる内容となっています。

▼詳細はこちら

【POP UP SHOP】

https://tower.jp/article/news/2026/04/18/n701

【コラボカフェ】

https://tower.jp/article/news/2026/04/18/c101

■T.T. STARの「ちびぐるみ」商品化が決定

バンプレストのぬいぐるみシリーズ「ちびぐるみ」に、T.T. STARが登場予定です。キャラクターの魅力を活かした商品展開として、今後の続報にも注目が集まります。

■ZOZOTOWNコラボでファッション展開も

ZOZOTOWNとのコラボレーションも決定し、モダニア、クラウン、グレイブ、シンデレラといったキャラクターが春仕様の装いで登場予定です。各キャラクターのビジュアルと連動したアイテムが展開され、日常の中でも『NIKKE』の世界観を楽しめる取り組みとなっています。

■POP UPイベント・出版展開も継続

現在、渋谷TSUTAYAでは「TSUTAYA IP書店×NIKKE Vol.2 POP UPイベント」が開催中（4月24日まで）となっており、今後は大阪・京都での展開も予定されています。

また、KADOKAWAより『勝利の女神：NIKKE』電撃コミックアンソロジー第2巻が好評発売中。ゲーム本編とは異なる日常描写を楽しめる内容として、ファンからの注目を集めています。

今後も『勝利の女神：NIKKE』は、ゲーム内外を横断した多彩な施策を通じて、指揮官の皆さまに新たな体験を提供してまいります。3.5周年を迎える本作のさらなる展開に、ぜひご期待ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。