サッカーボール柄のシャツなどキャッチーなアイテムを携えたLOTTO 2026 SS 第3弾、4月24日(金)に登場！

株式会社アーバンリサーチ

湯本弘通氏が日本のクリエイティブ・ディレクターを務め、現代のファッションシーンにフィットする洗練されたデザインとシルエットにアップデートされたスポーツブランド「LOTTO」。

本ブランドの2026 Spring/Summer 第3弾が、アーバンリサーチ、アーバンリサーチ ストア 各店とアーバンリサーチ オンラインストア、ZOZOTOWN アーバンリサーチ内にて4月24日(金)より販売をスタートいたします。

SOCCER BALL PRINT SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1039033/?_ga=2.188191016.1410399869.1776668343-1707465614.1775020796)

品番：CU26210-1039033

カラー：WHITE / BLACK

価格：\12,100 (税込)

第3弾のコレクションは、サッカーで使用されるビブスをファッションに取り入れやすいデザインに再解釈したアイテムや、サッカーボールの総柄のビンテージライクなシャツ、そしてバックプリントに、A～ZのアルファベットからL・T・Oを除いた“missing letters”グラフィックを使用したTシャツなどが登場します。

ITALIAN LOGO S/S TECH TEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1019008/?_ga=2.88372635.1410399869.1776668343-1707465614.1775020796)

品番：CU26210-1019008

カラー：GRAY / BLACK / GREEN

価格：\6,600 (税込)

ALPHABET PRINT S/S TEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1019010/?_ga=2.80706583.1410399869.1776668343-1707465614.1775020796)

品番：CU26210-1019010

カラー： WHITE / BLACK

価格：\6,600 (税込)

「LOTTO」は、1973年にイタリアのモンテベルーナで設立されたスポーツブランドです。数多くのトップアスリートと歴史を紡いできたダブルダイヤモンドのマーク『ロザンガ』が特徴となっており、世界中に知られています。サッカー界での歴史は豊かで、過去にはACミランやユヴェントスFC、クロアチア代表やオランダ代表といったチームや、ディノ・ゾフやルート・フリットやアンドリー・シェフチェンコといったサッカー選手に愛用されてきました。今日、LOTTOは100か国以上で展開されており、15以上のサッカーチームや200人以上のアスリートなどをサポートするグローバルなスポーツブランドとなっています

クリエイティブ・ディレクター | 湯本弘通（ゆもと・ひろみち）

2014年に「SEE SEE」をスタート。2016年、新しいマーケットとしてスタートした「YES GOOD MARKET」のオーガナイザーとしての活動も。2020年には独創的なストライプ、創造的なストライプ、ブランドロゴのストライプが表現する、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションもスタート。URBAN RESEARCH KYOTOのクリエイティブ・ディレクター、「dDdDdDd」のディレクターを務める。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1507_1_c01bf935a5245091d081f4c5b44beab2.jpg?v=202604210451 ]