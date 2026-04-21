【BURBERRY】母の日を祝して新キャンペーンとギフトセレクションを発表

バーバリー・ジャパン株式会社(C)Courtesy of Burberry(C)Courtesy of Burberry

バーバリーは母の日を記念し、家族を讃えるキャンペーンを発表します。ヘリテージ、愛、そしてスタイルが世代から世代へと受け継がれていく姿が描かれています。パティ・ハンセンとその娘であるアレクサンドラ・リチャーズ、セオドラ・リチャーズ、さらにその子どもたちが出演し、親密な家族のポートレートや共に過ごすひとときを通して、母であることの美しさを映し出しています。

長年にわたりメゾンと親交のあるハンセン家とリチャーズ家のメンバーは、これまでもバーバリーのキャンペーンに登場してきました。パティ・ハンセンは1998年春夏、アレクサンドラ・リチャーズは2007年春夏のキャンペーンに起用されています。

ベージュやピンクの柔らかなカラーパレットで彩られたギフトは、長く愛用でき、次の世代へと受け継がれるように作られています。タイムレスなバーバリーのアウターウェアは、現代的なシルエットへと再解釈され、2026年サマーランウェイで発表されたすっきりとした細身の「サマーサイド」トレンチコートや、軽やかなトロピカルギャバジン素材のクロップド丈「メイフェア」などが揃います。アクセサリーでは、「コッツウォルズ」トートや「ノート」バッグがレザーのクラフトマンシップにベージュのバーバリーチェックをさりげなく取り入れ、コンパクトなバニティバッグにはシグネチャーのナイトスタンプがあしらわれています。シルクのバッグチャームやスカーフには水彩画のようなチェック柄が施されるなど、柔らかなテクスチャーがコレクションを完成させます。

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