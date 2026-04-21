【4月24日(金)オープン 鹿児島初上陸！】「コミLab.」アニメ・ゲーム公式グッズ売場がイオンモールKAGOSHIMA BAYに登場　原神・ゼンレスゾーンゼロ他1200種

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年4月24日(金)、イオンモールKAGOSHIMA BAY2Fに未来屋書店KAGOSHIMA BAY店をリニューアルオープンいたします。今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設。エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。

■ 「コミLab.」KAGOSHIMA BAY店の特長

1.人気アプリゲームの公式グッズが1,200種類以上集まる売場



『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨を豊富に取り揃えています。全体で1,200種類を超え、なかでも『崩壊：スターレイル』は約500種類に迫る圧倒的なラインナップを展開。

※参照画像「コミ Lab.」未来屋書店レイクタウン店※参照画像「コミ Lab.」未来屋書店須坂店

2.『原神』店頭購入特典

リニューアルオープンを記念し、『原神』購入特典施策を実施します。

購入特典配布開始日：4月24日(金)～

購入特典：原神 フェスシリーズ 刻晴イメージカチューシャ

期間中『原神』関連商品のお買い上げ金額税込2,200円以上でプレゼント。

※特典はなくなり次第終了。

※特典は1会計につきおひとり様1点までのお渡しとなります。

3.『ゼンレスゾーンゼロ』の等身大パネルがお出迎え！

4月24日（金）より店内イベントスペースに『ゼンレスゾーンゼロ』のキャラクター、「アキラ」「リン」の等身大パネルを設置いたします。

夏を先取りした爽やかな水着ビジュアルです。ご来店記念にぜひ、推しとの記念撮影をお楽しみください。

■「コミLab.」とは

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。

【施設名称】 未来屋書店KAGOSHIMA BAY店

【住所】 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7番 イオンモールKAGOSHIMA BAY2Ｆ

【電話番号】 080-4958-6460

【営業時間】 10:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp