【4月24日(金)オープン 鹿児島初上陸！】「コミLab.」アニメ・ゲーム公式グッズ売場がイオンモールKAGOSHIMA BAYに登場　原神・ゼンレスゾーンゼロ他1200種

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株式会社未来屋書店


　イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年4月24日(金)、イオンモールKAGOSHIMA BAY2Fに未来屋書店KAGOSHIMA BAY店をリニューアルオープンいたします。今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設。エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。



■ 「コミLab.」KAGOSHIMA BAY店の特長


1.人気アプリゲームの公式グッズが1,200種類以上集まる売場



『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨を豊富に取り揃えています。全体で1,200種類を超え、なかでも『崩壊：スターレイル』は約500種類に迫る圧倒的なラインナップを展開。



※参照画像「コミ Lab.」未来屋書店レイクタウン店


※参照画像「コミ Lab.」未来屋書店須坂店

2.『原神』店頭購入特典


リニューアルオープンを記念し、『原神』購入特典施策を実施します。



購入特典配布開始日：4月24日(金)～


購入特典：原神 フェスシリーズ 刻晴イメージカチューシャ


期間中『原神』関連商品のお買い上げ金額税込2,200円以上でプレゼント。


※特典はなくなり次第終了。


※特典は1会計につきおひとり様1点までのお渡しとなります。





3.『ゼンレスゾーンゼロ』の等身大パネルがお出迎え！


　4月24日（金）より店内イベントスペースに『ゼンレスゾーンゼロ』のキャラクター、「アキラ」「リン」の等身大パネルを設置いたします。


夏を先取りした爽やかな水着ビジュアルです。ご来店記念にぜひ、推しとの記念撮影をお楽しみください。



■「コミLab.」とは



　イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。





【施設名称】 　　　 未来屋書店KAGOSHIMA BAY店


【住所】 　　　　　 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7番　イオンモールKAGOSHIMA BAY2Ｆ


【電話番号】　　　 080-4958-6460


【営業時間】 　　　 10:00～21:00





■会社概要


【社名】　　　　　　株式会社未来屋書店


【本社】　　　　　　千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F


【電話番号】　　　　043-298-1021（代表）


【設立】　　　　　　1985年12月24日


【資本金】　　　　　1億円（イオン（株）100％出資）


【代表取締役社長】　平川　雅隆


【事業内容】　　　　書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営




■本件に関するお問い合わせ先


株式会社未来屋書店


千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F


e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp


公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp