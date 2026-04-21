【一建設株式会社】株式取得（子会社化）完了および子会社の商号変更に関するお知らせ

一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口 忠美、以下、一建設）は、2026年2月26日付「株式会社ATCの子会社化に向けた株式譲渡契約締結に関するお知らせ」にて公表しました株式会社ATC（以下、ATC社）の全株式の取得について、本日付で手続きを完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本日付で、商号変更いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1.異動する子会社の概要

（注）子会社化の完了に伴い、本日付で佐藤甲治が代表取締役社長に就任し、取締役および監査役についても全員が新たに就任しております。

2.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

3.商号の変更について

１.新商号および商号変更日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103915/table/185_1_47c5ebea2f5404aa08f4b41719a1242c.jpg?v=202604210451 ]

２.変更の理由

一建設のグループ企業であることを対外的に明確化するとともに、意思決定の迅速化や事業連携の強化を図り、グループ企業としての一体感を醸成することを目的としています。

以 上

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/

分譲マンション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/

注文住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/

リフォーム・リノベーション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/

リースバックプラス⁺

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/lease-back-plus/