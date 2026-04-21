「いまこそ、君がいないと・・・」放送開始から25周年を迎えた『仮面ライダーアギト』より、香水、ルームフレグランス、マルチバームが登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)石森プロ・東映

香水の輸入販売を手がけるFAIRYTAIL株式会社(東京都港区)は、2026年1月28日に放送開始から25周年を迎えた「仮面ライダーアギト」より、香水、マルチバーム、ルームフレグランスを発売します。

2026年4月24日から池袋・サンシャインシティ 展示ホールＡで開催される仮面ライダーアギト25周年記念の「真アギト展」で先行発売です。その後、福岡、名古屋、大阪それぞれの会場でも発売予定です。

「目覚めろ、その魂」

『仮面ライダーアギト』は、2001年1月28日から2002年1月27日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜8時00分から8時30分に全51話が放映された、東映制作の特撮テレビドラマ作品です。

『仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」』

2001年、平成仮面ライダーシリーズ第2弾として放送された『仮面ライダーアギト』。

現在ではスタンダードになっている「複数の仮面ライダー」が登場した最初の作品であり 、現在に至るまでのシリーズの基礎を固めた「原点」ともいえる作品です。

「平成・令和仮面ライダーシリーズ」歴代1位を記録した、瞬間最高視聴率13.9%は現在に至るまでいまだに破られていません。

当時の関係者による「証言」や貴重な「資料」で紡ぐ、再び目覚めた「魂」の先にある「真実」に迫る25年目の展覧会が開催されます。

東京会場

2026年4月24日～5月12日 池袋・サンシャインシティ 展示ホールＡ

住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル４F

仮面ライダーアギト オードパルファム

「誰も、人の未来を奪うことは出来ない！！」

津上翔一が変身する仮面ライダーアギトの香水は、金木犀の優しい甘さと、ウッディの静かな深みが合わさった

日常と覚醒の狭間を表現した香りです。トップノートのやわらかく甘いのに、透明感を感じる香り立ちは、静かに目覚めるアギトの力のようです。香りの核となる金木犀が合わさってくるミドルノートはアギトの力の”覚醒”を表現しています。ラストノートの静かに残る温もりと深みは、アギトの力をコントロールできるようになっていく”進化”を感じます。

香調：フローラルフルーティーウッディ

＜香りイメージ＞

トップノート：アプリコット、グレープフルーツ、プチグレン

ミドルノート：ジャスミン、金木犀、ホワイトローズ

ラストノート：カシミアウッド、ホワイトムスク

仮面ライダーG3-X オードパルファム

「ただの人間だ！！」

氷川誠が装着する、仮面ライダーG3の強化改良型となる仮面ライダーG3-Xの香水は、G3-Xの機動力を表現した鋭く爽快なマリンフゼアノートです。トップノートのクールなミントとマリンの鋭い爽快感が、一瞬で戦況を見極めながら戦うG3-Xの姿が思い浮かびます。ミドルノートのフローラルノートの調和は、AIの制御に成功し、氷川誠が使いこなせるようになったG3-Xの能力を表現しています。ムスキーノートが香りを安定させるラストノートは、覚醒した力ではなく、人間と組織が作り上げた積み上げてきた強さを感じます。

香調：アロマティックマリンフゼア

＜香りイメージ＞

トップノート：ミント、ラベンダー、コリアンダー、マリンアコード

ミドルノート：ジャスミン、ゼラニウム、サンダルウッド

ラストノート：ムスク、アンバー

仮面ライダーギルス オードパルファム

「俺は…不死身だ！！」

葦原涼が変身できるようになってしまった仮面ライダーギルスの香水は、勢いのあるフゼアが、荒々しくパワフルな肉弾戦で戦う、ギルスの戦闘スタイルを体現する香りです。トップノートのクリーンで整ったフローラルノートは、当所はギルスの肉体は不完全なもので、変身するたびに体への負担に苦しみながらも、覚醒した力と向き合いながら戦うギルスの姿が思い浮かびます。力強さを帯びてくるミドルノートは、ギルスの抑えきれない本能と力を表現しています。

ウッディが香りに落ち着きを与えるラストノートは、アンノウンの脅威へ立ち向かうようになったギルスの強い意志を感じます。

香調：アロマティックフゼアウッディ

＜香りイメージ＞

トップノート：ラベンダー、ベルガモット、マンダリンオレンジ

ミドルノート：セージ、バジル、ゼラニウム

ラストノート：サンダルウッド、ベチバー、ローズウッド

仮面ライダーアナザーアギト オードパルファム

「その通り・・・・・・だが、アギトはおれひとりでいい」

木野薫が変身する仮面ライダーアナザーアギトの香水は、スパイスの刺激が彼の研ぎ澄まされた知性を、タバコとアンバーの深みが選ばれた者だけが持つ歪んだ正義を映し出す香りです。

トップノートの鋭さを感じるスパイシーな香り立ちは、闇の名医として名を馳せていた天才外科医の存在感を感じます。惹きつけられるような甘さを帯びてくるミドルノートは、彼の抱く歪んだ正義と、狂気の片鱗を表現しています。

深みのある甘さのラストノートは、知性と狂気を併せ持ち、アナザーアギトに覚醒した男の姿が思い浮かびます。

香調：オリエンタルウッディ

＜香りイメージ＞

トップノート：グレープフルーツ、コリアンダー、バジル

ミドルノート：カルダモン、ジンジャー、オレンジブロッサム

ラストノート：タバコアコード、アンバー、シダーウッド

Ｇ３ ＵＮＩＴ ルームフレグランス

「結局最後に勝つのは、ただの人間なんだから。たぶんね」

警視庁未確認生命体対策班（SAUL）内に編制されたG3システムの運用チーム「Ｇ３ユニット」のルームフレグランスです。ベルガモットの澄んだ香りが空気を引き締めるトップノートは、アンノウンと戦う任務に向かうチームの結束力を感じます。ミドルノートに広がるインセンスの気配は、極限の状況でも揺るがず、常に冷静沈着な「G3ユニット」の班長を務める小沢澄子の姿が思い浮かびます。ラストノートのウッディとバニラの温もりは緊張と安心感が共存するＧ３トレーラーの空間を表現しています。

香調：ウッディ・アロマティックシトラス

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、ジュニパーベリー、レモン

ミドルノート：インセンス、パインニードル、オリス

ラストノート：サンダルウッド、バニラ、アンバー

仮面ライダーアギト マルチバーム

仮面ライダーアギト マルチバーム（フローラルムスキー）

仮面ライダーG3-X マルチバーム（シトラスブーケ）

仮面ライダーギルス マルチバーム（グリーンフローラル）

練り香水として香りを楽しむこともでき、カサつきを感じる部分にうるおいを与えてくれます。

顔・体・髪などマルチに使える摩擦レスな使い心地のバームです。

■『仮面ライダーアギト』 商品ラインナップ

【商品概要】

商品名 ：仮面ライダーアギト オードパルファム

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

販売価格:5,500円（税込）

商品名 ：仮面ライダーG3-X オードパルファム

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

販売価格:5,500円（税込）

商品名 ：仮面ライダーギルス オードパルファム

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

販売価格:5,500円（税込）

商品名 ：仮面ライダーアナザーアギト オードパルファム

容量 ：75ml

成分 ：エタノール、香料、水

販売価格:5,500円（税込）

商品名 ：Ｇ３ ＵＮＩＴ ルームフレグランス

容量 ：75ml

成分 ：エタノール、水、香料

販売価格:5,500円（税込）

商品名 ：仮面ライダーアギト マルチバーム

容量 ：20g

成分 ：コメヌカ油・部分水添馬油・シア脂・ミツロウ・香料・トコフェロール

販売価格:1,980円（税込）

商品名 ：仮面ライダーG3-X マルチバーム

容量 ：20g

成分 ：コメヌカ油・部分水添馬油・シア脂・ミツロウ・香料・トコフェロール

販売価格:1,980円（税込）

商品名 ：仮面ライダーギルス マルチバーム

容量 ：20g

成分 ：コメヌカ油・部分水添馬油・シア脂・ミツロウ・香料・トコフェロール

販売価格:1,980円（税込）

真アギト展 公式ホームページ：https://agito25th.com/

真アギト展 公式 X：https://x.com/agito25th_ten

FAIRYTAIL株式会社 「仮面ライダーアギト」 商品ページ：https://fairytail.jp/products/masked_rider/agito/parfum/

FAIRYTAIL株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C)石森プロ・東映

※画像はイメージです。

【FAIRYTAIL株式会社】

FAIRYTAIL株式会社は、物語・キャラクター・世界観を香りとして具現化する香水の企画、販売を手がけています。

また、自社ブランドの確立を主軸とした商品開発、海外ブランドのディストリビューター事業も展開しています。

香り・デザイン・世界観を一体化させた商品展開を目指しています。

【会社概要】

社名：FAIRYTAIL株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区六本木4-8-7 六本木嶋田ビル

コーポレートサイト ：http://www.fairytail.jp

本件に関するお問い合わせ

FAIRYTAIL株式会社

Email : info@fairytail.jp