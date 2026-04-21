ビューティーワールド ジャパン 東京 2026 業界団体セミナー開催のお知らせ

日本エステティック振興協議会

2026年5月19日（火）、東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京」において、一般社団法人日本エステティック工業会による業界団体セミナーを実施いたします。

本セミナーでは、エステティック機器の導入を検討される事業者の皆様に向け、「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」の制度概要と活用のポイントを、当工業会の西岡誠也氏がわかりやすく解説します。

補助金制度は、適切な理解と準備が求められる分野です。

本セミナーでは、制度の基本的な仕組みから、エステティック機器導入における留意点まで、正確な情報に基づいた内容をお届けします。

■ セミナーの見どころ

- 補助金を“使える”立場からのリアルな解説制度の概要だけでなく、エステティック機器導入における具体的な活用ポイントを、業界団体ならではの視点でわかりやすく紹介。- 「どの機器が対象になるのか？」がその場で理解できるカタログ型補助金の仕組みを踏まえ、サロン運営に直結する機器選定の考え方を丁寧に解説。- 導入コストを抑えながら最新機器を取り入れるチャンス人手不足対策・業務効率化・サービス品質向上を同時に叶える“投資の最適解”が見えてくる内容。

■ こんな方におすすめ

- エステティック機器の導入・入れ替えを検討しているエステティックサロン経営者- 補助金制度を活用して賢く投資したい事業者- 人手不足や業務効率化に課題を感じているエステティックサロン- 最新の業界動向をキャッチしたい美容関連事業者

「補助金を使って機器を導入したいけれど、何から始めればいいかわからない」

そんな方にこそ、ぜひ参加してほしい内容です。

■ 開催概要

日時：2026年5月19日（火）11:00～11:50

会場：東京ビッグサイト 会議棟6階プレゼンテーションルームF

講師：一般社団法人日本エステティック工業会 西岡 誠也 氏

テーマ：エステティック機器購入に使える「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」について

※参加方法や会場詳細はビューティーワールド ジャパン 東京公式サイトをご確認ください。

ビューティーワールドジャパン東京ホームページ

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

■ 最後に

エステティック業界は今、大きな転換期を迎えています。

「補助金」という強力な追い風をどう活かすかで、サロンの未来は大きく変わります。

本セミナーは、単なる制度説明ではなく、“明日から動ける具体的な知識” を持ち帰れる貴重な機会です。

ぜひ会場で、最新の情報と新たな気づきを手に入れてください。

ビューティーワールドジャパン東京2025 セミナーの様子

■ お問い合わせ先

一般社団法人日本エステティック工業会 事務局

TEL：03-6240-9910

FAX：03-6240-9930

公式サイト：https://jeia.gr.jp/