アレルギー情報の総合拠点「アレルギーポータル」2026年4月全面リニューアル公開

一般社団法人日本アレルギー学会

厚生労働省の補助事業として日本アレルギー学会が運営する、アレルギーに関する総合情報サイト「アレルギーポータル」を全面的にリニューアルし、2026年4月1日に公開いたしました。今回の刷新では、患者さんやその家族、医療従事者に加え、地方自治体や教育現場の関係者にとっても、必要な情報へ迅速かつ的確にアクセスできるよう、サイト構造および情報導線の抜本的な見直しを図りました。

■アレルギーポータルとは

「アレルギーポータル」は、アレルギー疾患に関する科学的根拠に基づいた正確かつ信頼性の高い情報を広く社会に提供することを目的とした情報発信拠点です。本サイトは、厚生労働省の補助を受けて日本アレルギー学会が運営しており、患者さんやその家族が日常生活で抱える疑問への対応から、医療従事者による説明支援、さらには自治体や学校現場における啓発・対応資料としての活用まで、多様な立場のニーズに応える情報を網羅的に掲載しています。

■リニューアルの主な特長

■運営

- 目的別に整理された情報構造：「探す・知る・学ぶ」利用者の目的に応じて情報を分類し、直感的に必要な情報へ到達できるナビゲーションを実現しました。- 多様な利用者に対応した導線設計：患者・家族、医療従事者、自治体職員、教育関係者など、それぞれの立場に即した情報へのアクセスを可能にする導線を整備。- 信頼性と最新性を兼ね備えた情報提供体制の強化：学術的知見や最新の診療ガイドラインに基づく情報を継続的に更新し、常に正確な情報を提供します。

一般社団法人日本アレルギー学会

■アレルギーポータルURL

https://allergyportal.jp/

■お問い合わせ先

一般社団法人 日本アレルギー学会

メール：info@jsaweb.jp