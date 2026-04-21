【フランチャイズ・多拠点運営を支援】株式会社ワサビ、リユース特化型EC一元管理システム「ワサビスイッチ」にて多拠点・海外展開を支援する「ワサビスイッチ PLUS（プラス）」プランを実施

株式会社ワサビ

この度、株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）が提供する、リユース特化型EC一元管理システム「WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）」にて、フランチャイズ展開や多店舗展開を行う企業様に特化した料金プラン「ワサビスイッチ PLUS（プラス）」の提供を実施しております。

従来の多店舗運営における課題

従来の多店舗運営では、拠点ごとに在庫管理や販促施策が分断され、グループ全体でのブランディングや効率的な戦略実施が難しいという課題がありました。

特にFC（フランチャイズ）展開においては、本部から各店舗へのコントロールと、現場の利便性の両立が不可欠であり、「ワサビスイッチプラス」は、こうした「拠点横断型の販促体制」を構築するために開発されました。

本プランの詳細な機能や活用事例などについては、公式サイトにてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 公式サイトはこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/plan/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260421_plusplan

「ワサビスイッチ プラス」の主な特徴

本プランでは、単なる在庫管理の枠を超え、多店舗展開企業ならではの以下の機能・メリットを提供します。

- 店舗を横断する販促コントロール本部から全店舗、あるいは特定のエリア・グループに対して一括で販促施策を適用。FC店舗を含めたグループ全体で、一貫性のあるマーケティングを実行できます。- 拠点別の権限・分析管理各店舗・各オーナーに適した管理権限を設定しつつ、本部は全体の数値をリアルタイムで把握。店舗ごとの貢献度を可視化し、適切な在庫配置や人員配置を支援します。

ターゲットとなる企業様

・全国にFC・直営店を展開するリユース・小売企業様

・拠点が分かれているため、販促施策が属人化・分散してしまっている企業様

・店舗数が増え、システム維持コストや管理工数が膨大になっている企業様

今後の展望：多店舗展開における業務DXを実現

ワサビスイッチは「ワサビスイッチプラス」を通じて、多店舗展開を行う企業様のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力にバックアップします。店舗とECの垣根をなくし、オフラインとオンラインを統合した顧客体験（CX）の向上へ貢献してまいります。

本サービスの詳細な機能や活用事例などについては、公式サイトにてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 公式サイトはこちら :https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260421_plusplan

WASABI SWITCH（ワサビスイッチ） について

リユース事業では、販路拡大、業務効率化など、さまざまな課題が存在します。



具体的には、在庫管理や出品作業が属人化しやすく、マンパワーに依存してしまうケースや、実店舗とECを交えた販売施策を進めたいものの、日々の業務負荷がボトルネックとなっているケースも少なくありません。



ワサビスイッチは、こうしたリユース事業における課題解決に特化したEC一元管理システムです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]

本サービスの詳細な機能や活用事例などについては、公式サイト(https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260421_plusplan)にてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 公式サイトはこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/plan/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260421_plusplan

株式会社ワサビ 会社概要

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。

リユース特化EC一元管理システム「ワサビスイッチ」をはじめ、イベント・コミュニティ運営にも力を入れています。

■ 会社名：株式会社ワサビ

■ 代表者：大久保裕史

■ 設立年：2012年3月2日

■ 事業内容：中古品の買取販売専門コンサルティング（企画・開発・運営） / 海外販売向けコンサルティング（企画・開発・運営）/ マーケットプレイス運営（企画・開発・運営）/ 物体認識AI開発（企画・開発・運営） など

■ 所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル コラボオフィス8階K812号室（大阪本社）

■ 電話番号：050-5838-3170

■ URL：https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260421_plusplan(https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260421_plusplan)

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170

Email：hamada@wasabi-inc.biz



本記事に関する取材・講演依頼についてのご相談やご質問はこちらからお問い合わせください。

本記事に関するお問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260421_plusplan