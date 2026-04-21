タグ・ホイヤーよりレーシングスピリットをパステルカラーに宿す「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」が登場

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

2026年4月21日: スイスの高級時計ブランドであるタグ・ホイヤーは、モータースポーツの中核において加速し続けるその歩みを、新たな「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」パステルコレクションの発表によってさらに推し進めます。1986年以来、レーシングカルチャーと深く結びついてきたそのレガシーを礎に、本コレクションはさらなる進化を遂げ、モータースポーツの本質と新たな世代の愛好家たちを特徴づける高揚感、オプティミズム（前向きな姿勢）、そして表現力豊かなエネルギーを体現します。

1986年のデビュー以来、個性とパフォーマンスのシンボルであり続けてきた「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」。タグ・ホイヤーの名を冠した初のウォッチコレクションであり、その大胆な色使い、斬新なデザイン、革新的な複合素材ケースには、20世紀後半のダイナミズムが映し出されていました。このタイムピースは、スピードや競争、自分らしさの表現に惹かれる人たちによって愛用され、彼らがアイデンティティを体現するためのステートメントウォッチとしての地位を確立すると、瞬く間にフォーミュラ１(Formula 1(R))の世界と切り離せない存在へと成長しました。そこには、精密さと感情が極限の緊張感の中で共存しています。

時代とともに「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」は進化を続け、デザインや技術、そしてカルチャーの変化を映し出してきました。2025年、タグ・ホイヤー ソーラーグラフ ムーブメントが初めてこのコレクションに搭載されたことが、その歴史に新たな1ページを刻む画期的な出来事となります。光をエネルギー源として活用するこのテクノロジーは、常にタグ・ホイヤーを突き動かしてきた先見性のある革新性を見事に体現。洗練された38mmのシルエットは、ヘリテージに着想を得たプロポーションと現代的な装着感を見事に調和させています。

今回、タグ・ホイヤーは自らの歴史に着想を得た新たな解釈によって、この歩みをさらに先へと進めています。本コレクションは、現代のウォッチカルチャーを形づくってきたストーリーを継承しながら、自信と活力に満ちた新しいビジュアル言語を提示することで、その歴史を次なるステージへと繋げているのです。

モーターレーシングの熱気を斬新に表現

新たなパステルシリーズは、「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」のアイデンティティを、より柔らかく、しかし確固たる自信をもって表現します。コレクションの豊かな色彩の伝統に着想を得たパステルトーンを用い、現代的な感性で再解釈。オプティミズム、透明感、そして鮮やかな自己表現を想起させます。

ベージュのオパーリンダイヤルを備えたモデルは、控えめでありながら温かみのある存在感を放ちます。陽光に照らされた表面を思わせる調和の取れたカラーパレットは、シールドの立体的な造形とクールグレーのミニッツトラックとの微妙なコントラストによって引き立てられ、静謐でありながら確かな主張を感じさせます。

パステルピンクのオパーリンダイヤルモデルは、生命力とエネルギーを表現します。没入感のあるモノクロームの構成により、ウォッチは個性を映し出すダイナミックな存在へと昇華し、初期モデルに見られた大胆で鮮やかな精神を想起させます。

パステルブルーのオパーリンダイヤルモデルは、清涼感と透明感を体現。広がる地平線や流れるような動きを想起させるクールなトーンが、スピードの精神を洗練された視点で表現します。

ケースにはTHポリライトを採用し、軽量性と快適な装着感を実現するとともに、色彩の鮮やかさを一層際立たせています。双方向回転ベゼル、メルセデス針、シグネチャーシールドといった象徴的なディテールはそのままに、各モデルを「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」の系譜にしっかりと位置づけています。

ソーラーグラフ ムーブメントは、自然光および人工光のいずれもエネルギーとして取り込み、ほぼ無限の動力源を実現。直射日光を1分間受けるだけで約1日駆動し、約40時間の光照射でフル充電が完了、完全な暗闇でも最大約10か月間の駆動を可能にします。停止後もわずか10秒の光で再始動し、アキュムレーターは最長約15年の寿命を誇ります。

洗練されたモダンな魅力

今回のコレクションでは、スポーティなダイナミズムとラグジュアリーなディテールを融合させた2つの洗練された解釈によるモデルも加わり、「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」の世界観がさらに広がりを見せています。パステルグリーン、そしてラベンダーブルーを纏った2つのモデルは、ダイヤモンドをセットしたインデックスの繊細な輝きが際立ち、洗練を求める人にふさわしい気品を添えています。パステルグリーンのモデルが、現代的なカラーにまばゆいばかりに輝く煌きを組み合わせる一方、ラベンダーブルーのモデルは、パステルピンクのミニッツマーカーをアクセントに、ダイヤモンドをセットしたインデックスが光を捉え、奥行きと洗練されたコントラストを演出しています。

サンドブラスト加工を施したステンレススティール製ケースに3連のステンレススティール製ブレスレットを組み合わせ、「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」ならではの圧倒的なエネルギーと存在感はそのままに、より洗練されたエレガンスを醸し出しています。

F1(R)という夢の世界への誘い

タグ・ホイヤー フォーミュラ1 コレクションの魅力を定義し直した、新登場の「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」のパステルシリーズは、コレクションの世界観を再定義し続けながらも、パフォーマンスと自己表現、そして伝統と現代性が交差します。

光のあらゆる反射に、そしてやわらかなパステルカラーのいたるところに、このコレクションはシンプルでありながら力強い本質を宿しています。モーターレーシングとは、単にサーキットの中で完結するものではありません。それはひとつの感覚であり、鼓動であり、私たちの日常に息づく精神そのものなのです。

<タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ>



https://www.tagheuer.com/WBY111B.BA0042.html

WBY111B.BA0042 / 407,000円（税込）/ 2026年5月発売

TH50-00 / クォーツ / パステルグリーンダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 38 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット



https://www.tagheuer.com/WBY111C.BA0042.html

WBY111C.BA0042 / 407,000円（税込）/ 2026年5月発売

TH50-00 / クォーツ / パステルブルーダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 38 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット



https://www.tagheuer.com/WBY1163.FT8113.html

WBY1163.FT8113 / 286,000円（税込）/ 2026年5月発売

TH50-00 / クォーツ / パステルブルーダイヤル / THポリライト製ケース / ケース径 38 mm / 100ｍ防水 / パステルブルーラバーブレスレット



https://www.tagheuer.com/WBY1164.FT8114.html

WBY1164.FT8114 / 286,000円（税込）/ 2026年5月発売

TH50-00 / クォーツ / ベージュダイヤル / THポリライト製ケース / ケース径 38 mm / 100ｍ防水 / ベージュラバーブレスレット



https://www.tagheuer.com/WBY1165.FT8115.html

WBY1165.FT8115 / 286,000円（税込）/ 2026年5月発売

TH50-00 / クォーツ / パステルピンクダイヤル / THポリライト製ケース / ケース径 38 mm / 100ｍ防水 / パステルピンクブレスレット



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