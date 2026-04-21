JCB、新韓カード、新韓銀行と日本旅行特化型「SOL TRIP&J チェックカード」を発行開始

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、韓国の新韓カードと新韓銀行と提携し、日本への旅行者向け特典を揃えた「SOL TRIP&J チェックカード」の発行を開始しました。「SOL TRIP&J チェックカード」はJCBブランドとして世界初のマルチカレンシーチェックカードです。

※本カードは韓国のみでの発行となります。

カード立ち上げの背景

韓国では海外旅行時の決済手段として、「マルチカレンシーチェックカード」が広く普及しています。

マルチカレンシーチェックカードとは、1枚で複数の外貨口座を管理・利用できるカードです。海外渡航時には、渡航先の通貨と同じ外貨を当該口座に保有していれば、現地通貨で精算できます。

現在は通称「トラベルカード」と呼ばれるほど、「海外旅行の必須準備物」として定着しており、その普及により、韓国人の海外旅行スタイルは、よりスマートで経済的なものへと変化しています。

こうした背景のもと、毎月100万人近い韓国人が日本を訪れる旅行需要に応えるべく日本への旅行時にメリットを実感いただけるよう企画したのが「SOL TRIP＆J チェックカード」です。本カードには、外貨両替時の手数料および海外利用手数料が不要となるサービスに加え、現地ATMで手数料をかけずに現金を引き出せるサービスを付帯しております。

今後も、本カードが日本への旅行における必需品として利用いただけることを目指し、JCB、新韓カードおよび新韓銀行の3社が連携し、韓国のJCBカード会員様の日本への旅行がより充実するよう、付加価値の高いサービスを継続的に提供してまいります。

主な商品サービス・特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1390_1_eecc785e2c3d79b2e6eb39921bbdf136.jpg?v=202604210451 ]

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1390-eade5c07c479bb205f5bd190f8f79183.pdf