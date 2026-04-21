ちばこどもおうえんだんへ「ちばコーギー」LINEスタンプ販売収益を寄付金として贈呈しました！

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、当行イメージキャラクター「ちばコーギー」を使用したLINEクリエイターズスタンプ（以下、スタンプ）販売によって得られた収益（※）を、特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん（理事長 湯浅 美和子）へ寄付金として贈呈しましたので、お知らせいたします。

当行は、お客さまをはじめとした、幅広いステークホルダーのみなさまに親しみをもっていただけるよう、スタンプをご提供してまいりましたが、地域の子ども支援につなげたいとの思いから、2023年３月の提供開始から2025年12月末日までのスタンプ販売収益を寄付することとし、2026年４月21日（火）に寄付金贈呈式を開催いたしました。寄付金は、特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだんを通じ、社会的養護が必要な子どもたちや、養育に大きな困難を抱える家庭への支援に役立てていただきます。

当行は、これからも地域社会の課題解決や発展に貢献してまいります。

(※)売上金額から、LINE分配金、AppStore・Google Play や送金に関わる各種手数料、税金を差引いた金額

１．贈呈式の様子

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

理事長 湯浅 美和子 様(写真中央)

事務局 吉田 紀恵 様 (写真中央左)

株式会社千葉興業銀行

社外取締役 戸谷 久子(写真左)

常務執行役員 井上 宏人(写真右)

営業企画部 今野 里香(写真中央右)

２．寄付概要

３．当行イメージキャラクター「ちばコーギー」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114396/table/39_1_ffdccd8fe690c84f56ef6b15abfe342d.jpg?v=202604210951 ](C) The Chiba Kogyo Bank Ltd.

「ちばコーギー」は、当行が2022年３月に創立70周年を迎えるにあたり、当行行員・スタッフ、およびその家族より広くデザインと名称を募集し、行内での投票により誕生したキャラクターです。考案者は今野 里香です。

当行の愛称である「ちば興銀（こうぎん）」と犬の「コーギー」が名前の由来となっております。

４．「ちばコーギー」LINEスタンプの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114396/table/39_2_767a02ad5b2a68bc4a4cb2fce6906563.jpg?v=202604210951 ]ちばコーギー（イメージ）ちばコーギー２（イメージ）