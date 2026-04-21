【創業100周年記念】銀座アスター、贅を尽くした「鮑ちまき」新登場 - 初夏限定「屈原ちまき」販売開始　　　　　　　

銀座アスター食品株式会社屈原ちまき

銀座アスター食品株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢谷郁）が運営する銀座アスターは、2026年4月21日（火）より数量限定で、中国伝統のちまき「屈原粽子（くつげんちまき）」を販売いたします。昭和50年頃から毎年初夏の季節商品として親しまれてきた本商品は、顧客の皆様から長年にわたり高いご支持をいただいております。

また、創業100周年を迎える本年は、記念商品として新たに「鮑ちまき」を数量限定で販売いたします。鮑の旨味を贅沢に閉じ込め、素材のコクが重なり合う、滋味深い味わいに仕上げました。

暑さが増すこれからの時期に、邪気を払い無病息災を願う端午の節句にちなんだ点心として、大切な方への贈り物にもぜひご利用ください。

◆銀座アスター「ちまき」のご紹介

銀座アスターでは、干し海老や干し貝柱の海の旨み、腸詰や豚肉のコク深い味わいに、旬のたけのこや香り豊かな椎茸など、厳選した具材をふんだんに使用した手作りの中国「ちまき」をご提供しております。一つひとつ丁寧に包み上げ、素材の持ち味を引き出すよう組み合わせを吟味。旨みがもち米にじっくりとしみ込み、絶妙な調和を生み出しています。干し海老や貝柱の奥深いコク、腸詰や豚肉の濃厚な風味、たけのこや椎茸の食感と香りが一体となり、竹の皮のやさしい香りとともに五感を満たす味わいに仕上げました。

【販売概要】

「屈原ちまき」

・販売期間 2026年4月21日（火）～売り切れ次第終了

・販売価格 1個 1,080円（税込）

・販売店舗 中国名菜銀座アスター レストラン・デリカショップ全店舗

創業100周年記念「鮑ちまき」

・販売期間 2026年4月21日（火）～売り切れ次第終了

・販売価格 1個 1,620円（税込）

・販売店舗 本店、日本橋紫苑、銀座南店、お茶の水賓館、草日本橋、新宿賓館、藤沢賓館、赤羽賓館

三軒茶屋賓館、千住賓館、浦和賓館、吉祥寺店、川口賓館、新宿伊勢丹店、銀座松屋店

ベルシーヌ池袋、名古屋松坂屋店、ベルシーヌ柏、上本町近鉄賓館、阪急うめだ本店

※販売数には限りがございますので詳細は店舗までお問い合わせください。

銀座アスター店舗一覧 https://www.ginza-aster.co.jp/shops/

※本商品は、お土産商品として販売しております。店内でのお召し上がりは承っておりません。

◆「屈原粽子」がつなぐ、中国と日本の節句文化

「屈原粽子」は、中国・戦国時代の政治家であり詩人でもあった屈原（くつげん）にまつわる故事から生まれた、端午の節句に欠かせない伝統的な料理です。屈原が命を絶った5月5日、彼の霊を慰めるために人々が米を竹筒に詰めて川に流したという伝説に由来し、以後、葉で包んだ「粽子（ちまき）」が中国全土に広まりました。

中国には多くの節句がありますが、なかでも「春節（しゅんせつ／旧暦1月1日）」「上巳節（じょうし

せつ／3月3日）」「端午節（たんごせつ／5月5日）」「乞巧節（きっこうせつ／7月7日）」「重陽節（ちょうようせつ／9月9日）」の五節句が特に知られています。

「端午節」は、粽子を作り、親類や知人、寺社に贈り合う風習があり、龍舟（ドラゴンボート）での競漕や爆竹など賑やかに祝われる年中行事のひとつです。5月は「悪月」とされ、病気や邪気を避けるため、滋養のある粽子を食べて夏に備えるという考え方が広く根づいています。

この文化は日本にも伝わり、5月5日の「端午の節句」として定着しました。特に日本では、江戸時代か

ら子どもの成長を願う行事として広まり、今日では「こどもの日」として親しまれています。

【銀座アスター食品株式会社】

昭和元年（1926年）銀座に創業した銀座アスター。以来、中国料理専門店として日本社会に中国食文

化の価値を発信しつづけ、首都圏を中心に32店のレストランと11店のデリカショップを経営しています。昭和後期から現在に到るまで中国各地への現地研修を重ね、原典に学びながら、日本の食材や季節感を生かした独自の料理を提供しています。出店エリアに深く根差した継続的な営業を方針とし、お客様に長くご愛顧いただけるレストランを目指しております。

【銀座アスターHP】https://www.ginza-aster.co.jp/(https://www.ginza-aster.co.jp/)