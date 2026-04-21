【埼玉県】SKIPシティでゴールデンウィークイベントを開催

写真拡大 (全3枚)

埼玉県

　SKIPシティ（川口市）でゴールデンウィークイベントを開催します。普段は有料の施設が無料となる日もあります。皆様の御来場を心よりお待ちしております。


●ＳＫＩＰシティの各施設における主なイベント

１　彩の国ビジュアルプラザ

（１）映像ミュージアム



ア　企画展（5月2日(土曜日)～、5月5日（火曜日・祝日）は小中学生無料）

　5月5日のこどもの日は、小中学生が、常設展のほか、企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～」を無料でお楽しみいただけます。


　映画黎明期から続く「ストップモーション・アニメーション」の歴史や制作の裏側を紐解き、驚きに満ちた表現技法の魅力と真髄を学べます。






伊藤有壱氏（アニメーションディレクター）
イ　特別ワークショップ「粘土がうごく！コマ撮りアニメ体験」（5月5日（火曜日・祝日））

　企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～」を監修するクレイアニメ作家・伊藤有壱氏を講師にお招きし、粘土（クレイ）造形とiPadを駆使してストップモーションアニメをつくるワークショップを無料で開催します。





２　川口市立科学館（5月3日（日曜日））

　5月3日の開館記念日は、科学館を無料公開し、以下のイベントを開催します。


- 科学展示室「わくわく屋台村」～中高生によるものづくり体験！～
- プラネタリウムすべて無料投影！
- 天文台特別ガイドツアー開催！

３　彩の国くらしプラザ（4月25日（土曜日）～5月6日（水曜日・祝日））

　GWイベント「知っておきたい！自転車のあれこれ」を開催します。ワークショップ「のぼる！？こいのぼり」「かわいい✿ペーパーフラワーブーケ」なども無料で開催します。


４　ＮＨＫアーカイブス

　NHKアーカイブス2階の公開エリアが「体感！メディアパーク川口」として生まれ変わりました。子どもから大人まで楽しめる体験型の展示を無料で行います。


　石原さとみがお届けする生活科学情報エンタメ番組「あしたが変わるトリセツショー」特別展示では、番組で使用した巨大模型や放送回の「トリセツ」が並ぶ「トリセツライブラリー」も公開します。


５　その他

　5月5日（火曜日・祝日）にSKIPシティの各施設合同でスタンプラリーを実施します。すべてのスタンプを集めた方には、記念品をプレゼントします。（記念品はなくなり次第終了します。)


●交通案内

JR川口駅東口、JR西川口駅東口、SR（埼玉高速鉄道）鳩ヶ谷駅西口から国際興業バス（所要約9～13分）「川口市立高校」バス停下車、徒歩約5分


※徒歩の場合は、SR鳩ヶ谷駅が最寄りとなります（所要約20分）。



アクセス情報の詳細は、以下のホームぺージを御覧ください。


https://www.skipcity.jp/visit/access/


●問合せ先

イベント詳細は各施設のホームページを御確認ください。



１　彩の国ビジュアルプラザ


電話：048-265-2500


HP：https://www.skipcity.jp/



２　川口市立科学館


電話：048-262-8431


HP：http://www.kawaguchi.science.museum



３　彩の国くらしプラザ


電話：048-261-0993


HP：https://www.kurashi-plaza.jp/



４　NHKアーカイブス


電話：048-268-8000


HP：https://www.nhk.or.jp/archives/kawaguchi/