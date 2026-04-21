【埼玉県】SKIPシティでゴールデンウィークイベントを開催

埼玉県

SKIPシティ（川口市）でゴールデンウィークイベントを開催します。普段は有料の施設が無料となる日もあります。皆様の御来場を心よりお待ちしております。

●ＳＫＩＰシティの各施設における主なイベント

１ 彩の国ビジュアルプラザ

（１）映像ミュージアム

ア 企画展（5月2日(土曜日)～、5月5日（火曜日・祝日）は小中学生無料）

5月5日のこどもの日は、小中学生が、常設展のほか、企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～」を無料でお楽しみいただけます。

映画黎明期から続く「ストップモーション・アニメーション」の歴史や制作の裏側を紐解き、驚きに満ちた表現技法の魅力と真髄を学べます。

伊藤有壱氏（アニメーションディレクター）イ 特別ワークショップ「粘土がうごく！コマ撮りアニメ体験」（5月5日（火曜日・祝日））

企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～」を監修するクレイアニメ作家・伊藤有壱氏を講師にお招きし、粘土（クレイ）造形とiPadを駆使してストップモーションアニメをつくるワークショップを無料で開催します。

２ 川口市立科学館（5月3日（日曜日））

5月3日の開館記念日は、科学館を無料公開し、以下のイベントを開催します。

- 科学展示室「わくわく屋台村」～中高生によるものづくり体験！～- プラネタリウムすべて無料投影！- 天文台特別ガイドツアー開催！３ 彩の国くらしプラザ（4月25日（土曜日）～5月6日（水曜日・祝日））

GWイベント「知っておきたい！自転車のあれこれ」を開催します。ワークショップ「のぼる！？こいのぼり」「かわいい✿ペーパーフラワーブーケ」なども無料で開催します。

４ ＮＨＫアーカイブス

NHKアーカイブス2階の公開エリアが「体感！メディアパーク川口」として生まれ変わりました。子どもから大人まで楽しめる体験型の展示を無料で行います。

石原さとみがお届けする生活科学情報エンタメ番組「あしたが変わるトリセツショー」特別展示では、番組で使用した巨大模型や放送回の「トリセツ」が並ぶ「トリセツライブラリー」も公開します。

５ その他

5月5日（火曜日・祝日）にSKIPシティの各施設合同でスタンプラリーを実施します。すべてのスタンプを集めた方には、記念品をプレゼントします。（記念品はなくなり次第終了します。)

●交通案内

JR川口駅東口、JR西川口駅東口、SR（埼玉高速鉄道）鳩ヶ谷駅西口から国際興業バス（所要約9～13分）「川口市立高校」バス停下車、徒歩約5分

※徒歩の場合は、SR鳩ヶ谷駅が最寄りとなります（所要約20分）。

アクセス情報の詳細は、以下のホームぺージを御覧ください。

https://www.skipcity.jp/visit/access/

●問合せ先

イベント詳細は各施設のホームページを御確認ください。

１ 彩の国ビジュアルプラザ

電話：048-265-2500

HP：https://www.skipcity.jp/

２ 川口市立科学館

電話：048-262-8431

HP：http://www.kawaguchi.science.museum

３ 彩の国くらしプラザ

電話：048-261-0993

HP：https://www.kurashi-plaza.jp/

４ NHKアーカイブス

電話：048-268-8000

HP：https://www.nhk.or.jp/archives/kawaguchi/