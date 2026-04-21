【発売即重版！ 新デザインの大判ポストカード特典あり】「2001年宇宙の旅」から「ロボコップ」まで！『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』の重版が決定!!

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）より2026年3月27日（金）に刊行された書籍『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』が、発売直後から大好評につき、忽ち重版が決定いたしました。

SF映画の黄金期’60s-’80sに誕生した傑作映画ポスター約550点をまとめた究極のポスターブックである本書を、ぜひこの機会にご覧ください。

重版記念特典として、下記対象書店にて購入された方へ、先着で『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』収録のポスターを使用した大判ポストカードをプレゼントいたします。

■重版記念特典対象書店と特典ポストカードデザイン

※商品到着日は店舗によって異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。

紀伊國屋書店 新宿本店《限定特典》

『ブレードランナー』 長3サイズ（120×235mm）

ジュンク堂書店 池袋本店／書泉グランデ／大垣書店 京都本店《限定特典》

■書籍紹介

『猿の惑星』 A5サイズ（210×148mm）

『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』が公開された1968年はSF映画史におけるキーポイントとなった。そこから『ロボコップ』が公開された87年までの20年間は、世界的大ヒット作が続々と誕生したSF映画黄金期といえる。本書は、この＜黄金期＞に世界各国で誕生した傑作ポスターをまとめた究極のポスターブック。『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』『時計じかけのオレンジ』『惑星ソラリス』『ウエストワールド』『未来惑星ザルドス』『ロッキー・ホラー・ショー』『地球に落ちて来た男『スター・ウォーズ』『未知との遭遇』『スーパーマン』『スター・トレック』『マッドマックス』『ストーカー』『タイム・アフター・タイム』『フラッシュ・ゴードン』『ある日どこかで』『ニューヨーク1997』『マッドマックス2』『E.T.』『ブレードランナー』『遊星からの物体X』『最後の戦い』『ターミネーター』『砂の惑星』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『未来世紀ブラジル』『エイリアン2』『ゴーストハンターズ』『ハイランダー／悪魔の戦士』『不思議惑星キン・ザ・ザ』『ロボコップ』『ヒドゥン』など映画史に残る名作は勿論のこと、低予算B級作やヒット作の亜流までをカバー。掲載作品は約230本、総掲載数は550点以上！ 『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』の日本版大型ポスター、『エイリアン』のアメリカ版試作用アートワーク、『ブレードランナー』のイタリア版超大型ポスター、『砂の惑星』の日本版ポスター原画など、本邦初公開となる貴重なポスターアイテムも多数掲載。

■中面一覧

■書籍情報

『2001年宇宙の旅』（1968）『猿の惑星』（1968）『バーバレラ』（1968）『ブレードランナー』（1982）『マッドマックス』（1979）『時計じかけのオレンジ』（1971）『エイリアン』（1979）『ターミネーター』（1984）『地球に落ちて来た男』（1976）『ニューヨーク1997』（1981）『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』

編著：井上由一

定価：4,510円（本体4,100円+税）

仕様：A4変／並製／256頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-077-1

発売日：2026年3月27日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

■著者プロフィール

Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/4867910775/

井上由一（いのうえ・よしかず）

1973年生まれ。大学時代から映画業界に入り、映画配給会社や広告代理店勤務を経て、現在も外国映画の配給事業に携わる。業務の傍ら、映画ポスターコレクターとしても活動。日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するため、アメリカ・ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。主な編著書に『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910764/)』『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15人のデザインワーク(https://www.twovirgins.jp/book/independent-cinema-posters%e3%80%80%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%82%92%e6%8c%91%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e6%98%a0%e7%94%bb%e4%bd%9c%e5%ae%b615%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%af/)』『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910597/)』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910559/)』（トゥーヴァージンズ）、『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』『ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション』（DU BOOKS）などがある。

会社情報

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