FSGカレッジリーグ5校合同入学式を挙行新入生1,155名が夢への一歩を踏み出す。

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの学校法人国際総合学園FSGカレッジリーグ（福島県郡山市）は、2026年4月8日（水）、けんしん郡山文化センターにて5校合同の入学式を挙行いたしました。

本年度は、国際ビジネス公務員大学校、国際アート＆デザイン大学校、国際情報工科自動車大学校、国際医療看護福祉大学校、国際ビューティ＆フード大学校の5校合わせて1,155名の新入生を迎えました。

■これからの日本を担う若者たちへ各界からの激励

式典では、5校を代表して国際アート＆デザイン大学校の市田校長が式辞を述べました。また、ご来賓として衆議院議員の上杉謙太郎様、根本匠様より、これからの福島、そして日本を担う若者たちへ温かい激励のお言葉をいただきました。

■新入生代表・木村さんの誓い

在校生代表の新妻悠華さん（国際医療看護福祉大学校臨床工学技士科2年）による歓迎の言葉を受け、新入生を代表して木村もえさん（国際アート＆デザイン大学校グラフィックデザイン科3年制）が登壇。「努力を重ね、仲間と切磋琢磨しながら精進してまいります 」と、専門スキル習得への強い決意を力強く宣誓しました。

第2部では、スペシャルゲストとしてラッパーのGAKU-MCさんが登場しました。

「 EAST END X YURI 」としてミリオンセラーを記録し、現在はMr.Children 桜井 和寿氏とのユニット「ウカスカジー」でも活動する日本ヒップホップ界のレジェンドです。

著書「人生で後悔しないために読んでおきたい88の言葉」を出版するほど、 「言葉」を大切にする彼ならではの熱いメッセージに、会場は感動と興奮に包まれました。自身の経験を交えたトークと、背中を後押しするライブパフォーマンスを通じ、新入生たちは「夢を言葉にする力」と「一歩踏み出す勇気」をしっかりと受け取っていました。

GAKU-MCさんGAKU-MCさん

■FSGカレッジリーグ概要

学校法人国際総合学園FSGカレッジリーグ

国際ビジネス公務員大学校、国際アート＆デザイン大学校、国際情報工科自動車大学校、国際医療看護福祉大学校、国際ビューティ＆フード大学校 5校79学科、FSG高等部1学科（７コース）で構成。

専門課程卒業生数：24,334名（2026年3月5日現在）



＜FSGカレッジリーグホームページ＞

https://www.fsg-college.jp/



＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

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https://www.nsg.gr.jp/