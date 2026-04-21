「サントリー 夏のキウイチューハイ」「サントリー 夏のパインチューハイ」夏季限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「サントリー 夏のキウイチューハイ」「サントリー 夏のパインチューハイ」を６月１６日（火）から全国で夏季限定新発売します。

当社は、季節の訪れとその時期ならではの果実のおいしさを感じられる季節限定チューハイを発売し、ご好評いただいています。今回は夏の訪れを感じられる２種の限定品を発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味について

当社独自の“-１９６℃製法”を活用し、果実まるごとのおいしさを引き出しました。

「サントリー 夏のキウイチューハイ」

愛媛県産のキウイフルーツを使用し、キウイフルーツのほどよい甘みと酸味が広がる爽やかな味わいに仕上げました。

「サントリー 夏のパインチューハイ」

沖縄県産のパイナップルを使用し、パイナップルならではの甘酸っぱさが楽しめる味わいに仕上げました。

●パッケージについて

晴れ渡る青空と南国の海辺をイメージした背景に、みずみずしい果実のイラストを大きくあしらい、季節感と中味の特長を表現しました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

サントリー 夏のキウイチューハイ

サントリー 夏のパインチューハイ

３５０ml・１５９円・５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年６月１６日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上